De Bruyne infortunato in allenamento, Conte: “Ha avuto una collisione, punti di sutura”

Non c'è pace in questa stagione per Kevin De Bruyne, rientrato da poco dopo la lunga assenza per un infortunio muscolare al bicipite femorale destro che aveva richiesto un'operazione: il 34enne campione belga non giocherà stasera contro il Bologna, a causa di uno scontro in allenamento di rifinitura, come ha spiegato nell'immediato prepartita Antonio Conte.

"Come mai non c'è De Bruyne? Nell'allenamento ha avuto una collisione praticamente testa contro testa – ha risposto il tecnico del Napoli a precisa domanda di DAZN – Si è aperto allo zigomo. Praticamente hanno messo quattro punti".

Antonio Conte nel prepartita di Napoli–Bologna

Per un'assenza importante, c'è peraltro un rientro dal 1′ altrettanto pesante per gli equilibri – in campo e fuori – del Napoli, quello del capitano Di Lorenzo: "Che significato ha il suo ritorno? Io penso che comunque Giovanni rappresenti un pochettino il Napoli dell'ultimo ciclo, è il capitano, è l'unico giocatore comunque ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell'ultimo periodo con il Napoli. Giocatore importante, un giocatore carismatico. Era rientrato già la settimana scorsa ad allenarsi con noi e adesso dopo quindici giorni era giusto che tornasse titolare".

Conte ha poi reso onore all'Inter campione d'Italia: "Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Io penso che questa sia stata un'annata molto ma molto difficile, in cui ci siamo trovati anche in situazioni veramente che si poteva naufragare. Sono stati bravi i ragazzi, quelli che erano rimasti, a sopperire alle assenze, assenze gravi di quattro, cinque mesi, a tenerci lì, in zona di galleggiamento. E ripeto, alla fine, all'Inter vanno fatti i meriti perché ha meritato, ha meritato il campionato. Io penso che la mentalità vincente si dimostra anche nel dare merito alla squadra avversaria che ha fatto meglio e che ha vinto lo Scudetto. Quindi merito all'Inter, l'ha vinto, complimenti a loro. Non significa che noi abbiamo perso".