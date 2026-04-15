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Milik si è infortunato di nuovo dopo l’ultimo allenamento: Spalletti lo perde per un tempo indefinito

Arkadiusz Milik si è infortunato di nuovo. Incredibile sfortuna per l’attaccante della Juventus il quale era appena tornato dopo un anno e mezzo lontano dal rettangolo verde. Tempi di recupero ancora indefiniti.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Sembra incredibile, ma invece è così: Arkadiusz Milik si è infortunato di nuovo. L'attaccante polacco si è fermato in seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile. Una sfortuna incredibile per il centravanti che proprio in queste ultime partite era tornato tra i convocati trovando anche un po' di minuti nel finale di partita contro Sassuolo e Genoa sfiorando anche un gol nel match coi neroverdi. Questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. 

Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero. Di fatto Spalletti non sa quando riavrà a disposizione il giocatore in questo finale di stagione in cui la Juventus si ritrova incredibilmente al punto di partenza: senza Vlahovic e Milik. I bianconeri hanno così a disposizione nuovamente David e Openda – assolutamente negativi per tutta l'annata – con Boga o Yildiz da sfruttare eventualmente come falsi nove.

Milik e il gol sfiorato contro il Sassuolo.
Milik e il gol sfiorato contro il Sassuolo.

Il calvario di Milik dal 2024 ad oggi

Milik a ridosso di Pasqua aveva giocato 11 minuti col Sassuolo e 23 col Genoa. Contro l'Atalanta invece Milik si è riscaldato ma poi non è entrato. Il polacco ha iniziato il suo calvario con la rottura del menisco a giugno 2024 che di conseguenza ha provocato al giocatore un problema dopo l’altro. Milik ha saltato per intero lo scorso campionato concluso con zero presenze mentre in questa annata è riuscito a scendere in campo per 34 minuti spalmati in due spezzoni. Un incubo senza fine per il 32enne attaccante polacco, a secco di gol dal maggio 2024 (695 giorni) e che ora non sa quando tornerà.

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Milik durante gli allenamenti con la Juventus.
Milik durante gli allenamenti con la Juventus.

La Juventus non ha reso noti i tempi di recupero ma sicuramente sarà difficile che in breve tempo Milik possa tornare a disposizione di Spalletti visti i suoi precedenti. A questo punto è presumibile immaginare che il polacco chiuderà questa stagione per concentrarsi al meglio in vista della prossima annata e per farsi trovare pronto in ritiro, come d'altronde accaduto anche la scorsa estate. Milik ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e per questo avrà l'opportunità ancora di riscattarsi a meno che la società non decide di rescindere l'accordo e separarsi dall'attaccante polacco.

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