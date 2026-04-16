Orsolini durissimo dopo Aston Villa-Bologna: “Abbiamo dormito e subito un gol da polli”

Orsolini, dopo il 4-0 dell’Aston Villa al Bologna, ha fatto una feroce autocritica rimarcando gli errori e la pesantissima disattenzione nel gol che ha spaccato in due la partita di Europa League.

Il Bologna è fuori dall'Europa League. Serviva un'impresa. Ma è arrivata una cocente sconfitta, addirittura per 4-0 contro l'Aston Villa, che tra andata e ritorno ha realizzato sette gol! I Villans in semifinale giocheranno con il Nottingham Forest. Il Bologna invece dovrà gettarsi sul campionato conscio che difficilmente tornerà nelle coppe la prossima stagione. Dopo la partita si sono presentati ai microfoni di Sky il tecnico Italiano e Riccardo Orsolini, che ha usato parole dure.

Aston Villa-Bologna 4-0

In casa Bologna era chiaro che raggiungere la qualificazione dopo il 3-1 incassato al Dall'Ara era compito arduo, l'avvio di partita è stato complicato con il gol al 10′ di Watkins. Ma c'è stato un momento in cui poteva esserci a livello mentale un colpo positivo. Esattamente al 25′ quando Ravaglia ha respinto il rigore di Rogers. Poteva essere una iniezione di fiducia, ma dopo pochi secondi una distrazione fatale ed è arrivato il raddoppio degli inglesi di Buendia. Poi sono arrivate le reti di Rogers e Konsa.

Orsolini: "Nel gol del 2-0 abbiamo dormito, siamo stati dei polli"

Riccardo Orsolini ha parlato con Sky dopo la partita ed ha analizzato l'incontro ha fatto una feroce autocritica alla sua squadra: "Nel gol del 2-0 abbiamo dormito, siamo stati dei polli, abbiamo dormito parlando con l'arbitro. Ma anche all'andata abbiamo subito due gol da calcio d'angolo con l'attaccante che ha stoppato addirittura il pallone nell'area piccola, in un quarto di Europa League queste cose le paghi".

Riccardo Orsolini è entrato nella ripresa in Aston Villa–Bologna.

"Dovevamo costruire la qualificazione in casa"

L'esterno, che recentemente ha perso il posto da titolare, ha analizzato anche il cammino del Bologna: "È stato un percorso bellissimo, abbiamo girato l’Europa, siamo cresciuti tanto, ci siamo tolti tante soddisfazioni e siamo contenti. Peccato per come è finita. Quando incontri squadre così forti ti togli il cappello e applaudi", ma si è anche soffermato sulla partita di andata: "Sapevamo di dover costruire la qualificazione in casa, qui serviva un mezzo miracolo. Abbiamo provato a imbastire qualcosa ma non ce l’abbiamo fatta".

Infine ha parlato delle differenze tra il calcio italiano e quello inglese: "Fanno un altro tipo di calcio, molto fisico. Hanno giocatori sia tecnici che fisici. Quando hai budget infiniti per fare le squadre la differenza si deve. Abbiamo cercato in ogni modo di colmare il gap ma non ce l’abbiamo fatta".