Finale Europa League, dove vedere Friburgo-Aston Villa oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Friburgo-Aston Villa si gioca oggi alle 21 al Tüpraş Stadyumu di Istanbul. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Schuster ed Emery.

Friburgo-Aston Villa è la finale di Europa League che si gioca oggi alle 21 al Tüpraş Stadyumu di Istanbul, che ospita le partite del Besiktas. Diretta tv, in streaming sui canali di Sky Sport e su NOW.

Il Friburgo è arrivato in finale eliminando nel doppio confronto il Braga: decisiva la vittoria per 3-1 al ritorno dopo la sconfitta per 2-1 all'andata. Aston Villa reduce dal "derby" con il Nottingham Forest: dopo il ko per 1-0 in trasferta, i Villains si sono imposti nettamente (4-0) nell'incontro decisivo.

È la prima volta nello loro storia che i tedeschi disputano un match che vale il trofeo continentale. In campionato sono arrivati settimi, qualificandosi per la Conference League. Un successo questa sera spalancherebbe loro le porte della Champions, suggellando così un'ottima stagione. Di fronte ci saranno gli inglesi che – risultati alla mano – hanno confermato il ruolo di favoriti. La squadra di Emery (che questa Coppa l'ha vinta per 4 volte, 3 col Siviglia 3 una col Villarreal) ha chiuso la fase a girone unico al secondo posto e nei successivi incontri a eliminazione diretta (compreso il Bologna). L'Aston Villa è già certa di partecipare alla Champions nella prossima stagione ma una vittoria oggi renderebbe sicuramente eccezionale una stagione già ottima.

Dove vedere Friburgo-Aston Villa e a che ora in diretta tv e streaming

La finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa è visibile in diretta tv su Sky Sport 1 (canale numero 201 di Sky), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Match in onda anche in diretta streaming su Sky Go o, in alternativa, su NOW (previo pagamento del pass sport).

Friburgo-Aston Villa, le probabili formazioni della finale di Europa League

Di seguito le scelte di Julian Schuste e Unay Emery per le formazioni di Friburgo e Aston Villa.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Allenatore: Julian Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Unai Emery.