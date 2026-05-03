Juventus-Verona oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: orario e formazioni

Juventus-Verona si gioca oggi alle 18: le probabili formazioni e tutte le info su dove vedere l’anticipo della 35a giornata di Serie A in diretta tv e streaming.

Juventus-Verona è uno dei match in programma nella domenica della 35a giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18 allo Juventus Stadium, con la squadra di Spalletti che vuole allungare la sua striscia di risultati positivi, blindando ulteriormente il posto Champions. Bianconeri ovviamente favoriti contro la penultima della classe che è ad un passo dalla Serie B e si gioca le ultime residue speranze di salvezza.

Dove vedere Juventus-Verona in diretta TV e in streaming: l'orario

La partita tra Juventus e Verona sarà trasmessa come sempre su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 18 allo Juventus Stadium per il confronto tra la squadra di Spalletti e quella di Sammarco visibile dunque su Smart TV oppure su TV tradizionali con appositi dispositivi. Questa sfida sarà una delle tre partite di giornata che si potrà seguire anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Anche gli abbonati all'emittente satellitare dunque sorridono. Streaming su DAZN, Sky GO e NOW.

Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Juventus si presenta alla sfida contro il Verona con il dubbio Yildiz. In campo dovrebbe esserci dunque Boga, con Conceiçao e David. In mediana spazio a Locatelli e Thuram. Insomma niente di nuovo per Luciano Spalletti che potrebbe però optare anche per la carta a sorpresa Holm. Verona che si gioca le ultime chance con il 3-5-2 con il principale dubbio legato a Orban, al momento più fuori che nella partita. In avanti Sammarco punta su Bowie e Suslov. Con Akpa Akpro pronto agli inserimenti alle loro spalle.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. All. Spalletti

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco