Inter-Parma oggi per lo Scudetto, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni

Inter-Parma è il match valido per la 35a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Cuesta si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 20:45. Può valere lo Scudetto in caso di pareggio o vittoria. Tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e sulle formazioni.

Inter-Parma è il match valido per la 35esima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Cristian Chivu e quella di Carlos Cuesta si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 20:45. Al Meazza la parola Scudetto sarà quella più volte pronunciata dai vari tifosi sugli spalti. Thuram e compagni però arrivano a questa partita dopo aver fallito la vittoria in trasferta nell'ultimo turno in casa del Torino. I nerazzurri erano in vantaggio 2-0 prima di farsi riprendere sul 2-2 dai granata.

Chi invece arriva totalmente galvanizzato dagli ultimi risultati maturati è il Parma. Gli emiliani, dopo il successo conquistato al Tardini in casa nella scorsa giornata di campionato, hanno centrato matematicamente la salvezza in Serie A confermando la programmazione fatta dalla squadra sui giovani e sul proprio allenatore, giovanissimo, e alla prima vera grande esperienza in panchina. Chivu si affiderà a Thuram in attacco con Pio Esposito come possibile compagno di reparto. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e sulle formazioni.

Sarà quasi certamente la sfida che varrà lo Scudetto n.21: il Napoli è reduce dal pareggio a reti inviolate di Como dove non è andato oltre un punto, utile in chiave Champions League ma che è soprattutto viatico balsamico per l'Inter che potrà semplicemente permettersi di pareggiare contro il Parma questa sera: a quel punto il divario sarebbe incolmabile anche per il Milan che, se vincente sul Verona, accosterà a quota 70 i partenopei. Tutto apparecchiato, dunque, perché si possa festeggiare il tricolore sfilandolo dalla casacca dei ragazzi di Conte.

Dove vedere Inter-Parma in diretta TV e in streaming: l'orario

La sfida tra Inter e Parma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati potranno assistere alla sfida del Meazza tramite l'app disponibile su smart tv, previo abbonamento. Basterò sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento per godersi ogni minuto di questa sfida.

Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la partita si potrà vedere su DAZN 1, canale 214 di Sky. La partita inoltre sarà disponibile anche in streaming sull'app di DAZN, solo per abbonati, attraverso dispositivi come smartphone e tablet.

Inter-Parma, le formazioni della partita di Serie A

Chivu potrebbe pensare a un tandem offensivo formato da Thuram e Pio Esposito con Dumfries e Dimarco sugli esterni e Barella, Zielinski e Sucic in mediana.

Cuesta invece dovrebbe ancora una volta affidarsi all'unica punta Pellegrino nel suo 3-5-2 di partenza con Strefezza alle sue spalle. Sugli esterni Delprato e Valeri con Bernabé, Keita e Nicolussi Caviglia a centrocampo.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta