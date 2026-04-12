Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Napoli scende in campo a Parma in questa domenica 12 aprile. L’incontro prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo su DAZN.

A Parma per provare ad avvicinarsi ulteriormente all'Inter e mettere un po' di pressione alla squadra nerazzurra. Il Napoli scenderà in campo oggi pomeriggio con le idee chiarissime nella sfida della 32ª giornata di Serie A, in programma in questa domenica 12 aprile alle ore 15. I partenopei sono reduci da cinque vittorie consecutive e sono a sette lunghezze dalla capolista, mentre il Parma ha un discreto margine sulla terzultima, ma ha bisogno di punti veri per mettersi totalmente al sicuro.

Il successo con il Milan ha regalato il secondo posto ai partenopei, che hanno vinto le ultime cinque partite. Il Napoli ha 65 punti, l'Inter sette in più, tanti, tantissimi se si considerano le sette giornate al termine della stagione. L'Inter stasera gioca a Como, l'ultima vera sfida insidiosa per i nerazzurri. Il Napoli se vuole dare l'assalto e difendere il più a lungo possibile il campionato vinto lo scorso maggio deve provare a vincere. Cosa non semplice. Perché all'andata è finita 0-0 e perché a Parma gli azzurri hanno vinto pochissime volte nella loro storia. Il Parma di contro vuole continuare a fare punti, dopo l'1-1 con la Lazio, che era stato preceduto da due sconfitte, ma anche da tre vittorie.

Dove vedere il match Parma-Napoli e a che ora in diretta TV e streaming

La partita del Tardini si potrà seguire in diretta televisiva e in streaming solo su DAZN, che detiene l'esclusiva assoluta. Parma-Napoli dunque sarà appannaggio solo da parte degli abbonati di DAZN, che dalle 15 potranno collegarsi e seguire l'incontro con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Parma-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Parma con il solito 3-5-2. Pellegrino è squalificato. Davanti un tandem senza centravanti con Strefezza e Oristanio. Napoli con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Ma occhio alla sorpresa Alisson Santos dall'inizio.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Oristanio. All. Cuesta

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte