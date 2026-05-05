Arsenal-Atletico Madrid di Champions oggi in TV e streaming, dove vederla: orario e formazioni

Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano di fronte a distanza di una settimana nella semifinale di ritorno di Champions League. All’Emirates Stadium di Londra è vietato sbagliare dopo l’equilibrato match d’andata finito 1-1. Troppo alta la posta in palio per la squadra di Arteta, in piena lotta per la Premier con il Manchester City, e per quella di Simeone che ormai ha solo l’Europa per non chiudere la stagione senza gioie. Tutto in una notte dunque, con la certezza che si andrà poi a sfidare in finale una tra il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Quello che è certo è che forse Arsenal-Atletico non regalerà lo spettacolo dell'altra semifinale, in termini di gol e occasioni, ma per intensità e lotta ci si può aspettare di tutto. Alle due squadre basterà una vittoria con qualsiasi risultato per qualificarsi, mentre in caso di parità si andrà ai supplementari e poi ai rigori. Diretta TV esclusiva su Sky, Sky Go e NOW.

Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

La partita del martedì che apre il programma delle semifinali di Champions tra Arsenal e Atletico Madrid è in programma oggi alle ore 21. La diretta esclusiva, come quelle di tutti i match della massima competizione europea, si potrà seguire su Sky, e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Nessuna trasmissione in chiaro né in TV né in streaming. Attraverso una connessione internet diretta su dispositivi portatili e computer su Sky GO e NOW.

Arsenal-Atletico Madrid, le probabili formazioni della semifinale di Champions League

L'Arsenal dovrebbe puntare sul solito 4-3-3 con Gyokeres punta centrale, supportato da Saka e Martinelli. Un dubbio per Arteta è quello legato alla fascia dove Hincapie è favorito su Calafiori al momento per una maglia da titolare. Simeone può puntare su una squadra al gran completo, con Alvarez che sembra tornato a pieno regime. L'argentino e Griezmann saranno il tandem d'attacco con Lookman e Simeone junior sulle corsie. Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone