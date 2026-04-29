Champions oggi in TV, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal: orario, formazioni e diretta streaming

Atletico Madrid-Arsenal è l’andata della semifinale di Champions che si gioca oggi alle 21. Partita visibile in diretta v e in streaming su Amazon Prime Video, Le ultime news sulle formazioni di Simeone e Arteta.

Atletico Madrid–Arsenal è la semifinale di Champions League che si gioca oggi alle 21 (ritorno previsto per il 5 maggio in Inghilterra). È una partita che mette di fronte due scuole di pensiero, due anime del calcio continentale: da un lato la "garra" dei colchoneros, dall'altro gli schermi e gli automatismi dei Gunners. La gara sarà visibile in esclusiva (e solo per gli abbonati) su Amazon Prime Video.

Gli spagnoli hanno messo piede in semifinale nove anni dopo l'ultima volta, ci sono arrivati eliminando il Brugge ai playoff, il Tottenham agli ottavi e il Barcellona nei quarti. Confronto, quest'ultimo, scandito da polemiche arbitrali da parte dei catalani, che hanno addirittura spedito un dossier-denuncia alla Uefa sugli errori arbitrali. Percorso più netto quello dei londinesi: hanno vinto tutte le partite della fase a girone unico e negli incontri a eliminazione diretta hanno prevalso su Bayer Leverkusen (ottavi) e Sporting Lisbona (quarti). Gunners in flessione in campionato nel duello col Manchester City per il titolo.

I precedenti. La sfida di questa sera è la quarta tra Atletico Madrid e Arsenal nelle coppe europee. La più recente è stata disputata nella fase a girone unico di questa edizione della Champions, con la squadra di Arteta che riuscì a imporsi con un netto 4-0. Nella stagione 2017-2018 furono invece gli spagnoli ad avere la maglio nel doppio confronto in semifinale di Europa League (1-0, 1-1).

Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in diretta TV e in streaming: l'orario

Atletico Madrid-Arsenal è visibile in diretta tv (ma solo per abbonati) e in streaming su Amazon Prime Video, con telecronaca affidata a Sandro Piccinini, che ha al suo fianco Massimo Ambrosini per il commento tecnico. La piattaforma coprirà l'intera serata dell'evento con interviste, analisi e approfondimenti condotti da Giulia Mizzoni insieme a Gianfranco Zola, Fernando Llorente e Clarence Seedorf.

Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions

Griezmann-Alvarez è la coppia d'attacco dell'Atletico Madrid. In campo anche due ex "italiani": il difensore, Ruggeri, e Lookman, ex esterno d'attacco dell'Atalanta. Tra le fila dei Gunners dubbi sulle condizioni di Havertz ed Eze. In caso di forfait, alle spalle di Gyokeres potrebbero agire Madueke, Odegaard e Martinelli.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. All. Arteta.