Dove si gioca PSG-Arsenal in finale di Champions, lo stadio che ospitò Roma-Siviglia di Europa League

PSG-Arsenal valida per la finale di Champions League si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Nel 2023 qui si giocò la finale di Europa League della Roma.

La Puskas Arrna di Budapest è lo stadio scelto dalla UEFA per ospitare la finale di Champions League 2026 tra PSG e Arsenal. Uno stadio noto in Italia anche perché nel 2023 ospitò la Roma di Mourinho che perse la finale di Europa League contro il Siviglia. Si tratta di un impianto importante, capiente, all'avanguardia, capace di ospitare circa 67.215 spettatori per le partite di calcio (espandibile fino a circa 78.000 per i concerti).

La Puskas Arena è uno stadio classificato come Categoria 4, il massimo livello UEFA, il che lo rende idoneo a ospitare le finali delle più grandi competizioni europee e mondiali. Gode di un'ottima reputazione internazionale, con ottima visibilità, infrastrutture e modernità. Fu inaugurato ufficialmente il 15 novembre 2019 con una partita amichevole tra Ungheria e Uruguay e adesso è diventato negli anni lo stadio maggiormente utilizzato per le principali manifestazioni calcistiche.

Un’istantanea della Puskas Arena.

Dal punto di vista delle origini chiaramente lo stadio è intitolato a Ferenc Puskss, ovvero il leggendario attaccante ungherese, stella del Real Madrid e della nazionale dei "Magici Magiari" degli anni '50, considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Come posizione si trova esattamente sul sito del vecchio Nepstadion (Stadio del Popolo), costruito nel 1953 e demolito nel 2016 per fare spazio proprio a questo impianto moderno. Come omaggio al passato, la nuova struttura incorpora elementi architettonici che ricordano i vecchi piloni in cemento del Nepstadion.

PSG e Arsenal dunque si sfideranno in questa finale di Champions giocando proprio in uno stadio di ultima generazione, enorme. Basti pensare che, nonostante la sua giovane età, la Puskas Arena ha già una ricca tradizione di grandi match internazionali. È stato infatti uno degli stadi di punta degli Europei 2020, ospitando tre partite della fase a gironi e un ottavo di finale (Olanda-Repubblica Ceca). Ma non è tutto, è stato teatro della finale di Supercoppa Europea nel 2020 tra Bayern Monaco e Siviglia e appunto della finale di Europa League 2023 con la Roma protagonista.