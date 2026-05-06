Quando e dove si gioca la finale della Champions League 2025-2026, data e stadio della partita

Budapest ci dà appuntamento incoronare la nuova squadra Campione d'Europa: l'ultimo atto della Champions League si giocherà alla Puskas Arena, uno stadio di recente costruzione che nel 2023 ha già ospitato la finale di Europa League tra Siviglia e Roma vinta dagli spagnoli. Su quel campo sabato 30 maggio verrà alzata la coppa più prestigiosa del continente, scrivendo la parola fine anche per questa edizione che ha regalato mille emozioni.

Dove si gioca la finale di Champions

Quest'anno tocca all'Ungheria ospitare l'evento più atteso, nello stadio che porta il nome del miglior calciatore ungherese della storia morto ormai vent'anni fa. La Puskas Arena è intitolata a lui e quest'anno diventerà il teatro della finale di Champions League: dalla città di Budapest uscirà il verdetto definitivo di questa edizione, la seconda con il nuovo format che prevede la fase campionato al posto dei gironi aboliti ormai due anni fa per aumentare lo spettacolo e la competitività fin dalle prime partite.

L’esterno della Puskas Arena

È stato un percorso lungo che si coronerà in uno stadio relativamente nuovo: l'impianto è stato inaugurato il 15 novembre 2019 e sorge sul sito del vecchio stadio Ferenc Puskas, di cui ha preso il posto e la denominazione dedicata appunto al fuoriclasse magiaro. Può contenere 67mila spettatori e nel 2023 ha già ospitato la finale di Europa League Siviglia-Roma e in generale lì si giocano tutte le partite della nazionale ungherese, con la federazione che è proprietaria dell'intera struttura.

La data della finale

L'appuntamento per la finale di Champions League è sabato 30 maggio ma per la prima volta la partita si giocherà a un orario diverso da quello serale. La gara è fissata per le ore 18:00 per poter garantire ai tifosi la migliore esperienza possibile anche in caso di supplementari e rigori: anticipare l'evento garantisce una logistica migliore e in generale più sicurezza per chi si reca allo stadio, dando a tutti la possibilità di godersi al meglio la giornata. Come sempre la finale di Champions League sarà anticipata da uno show musicale. Quest'anno tocca ai Killers, la band statunitense rappresentata dal cantante Brandon Flowers.