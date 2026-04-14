Partite Champions oggi in TV, dove vedere Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG: orari e canali

Prima giornata di verdetti in Champions League con le partite di ritorno dei quarti di finale. Oggi 14 aprile 2026 ci saranno le prime due partite in programma: l'Atletico Madrid ospita il Barcellona dopo il 2-0 dell'andata e il Liverpool cercherà la rimonta contro il PSG dopo aver perso il primo atto per 2-0. Entrambe le gare cominceranno alle ore 21:00 e si potranno seguire in diretta TV su Sky.

In palio c'è il passaggio in semifinale e sulla carta ci sono già le due favorite. L'Atletico Madrid ha giocato una grande partita nel derby spagnolo contro il Barcellona e sfrutterà il fattore casa a suo favore per consolidare il 2-0, sperando di evitare le polemiche che hanno caratterizzato l'andata con un tocco di mano di Pubill non sanzionato. Il PSG invece ha passeggiato contro il Liverpool che ad Anfield cercherà un'altra delle sue rimonte europee, anche se la partita d'andata ha mostrato che i parigini sono seri candidati per raggiungere la finale.

Champions League, le partite di oggi martedì 14 aprile: gli orari

Il programma completo delle partita di martedì 14 aprile e gli orari tv:

Atletico Madrid-Barcellona (ore 21)

Liverpool-PSG (ore 21)

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

Tutte le partite di oggi di Champions League saranno trasmesse in diretta TV da Sky. Gli abbonati avranno inoltre la possibilità di seguire le due sfide anche in diretta streaming sull'app di SkyGo. In alternativa c'è anche il servizio di NOW, sempre per gli abbonati. Nessuna delle due gare in programma sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Atletico Madrid-Barcellona sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, mentre Liverpool-PSG sarà trasmessa su Sky Sport Arena, Sky Sport 4k e Sky Sport 252. Ci sarà a disposizione anche la Diretta Gol Champions League su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.