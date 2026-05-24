Serie A oggi in TV, dove vedere le partite della 38ª e ultima giornata: programma e orari

Oggi domenica 24 maggio si conclude il campionato di Serie A con il 38° turno. Sette le partite in programma, con la sfida salvezza e la corsa per la Champions in contemporanea alle 20:45. Solo Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese avranno orari diversi.

Ultima giornata di Serie A ed conclusione di un campionato che ha ancora da sancire alcuni verdetti, sia sul fronte Europa con la definizione delle squadre che accederanno alle prossime Coppe, sia in chiave retrocessione per scoprire chi sarà il terzo club che scenderà in serie cadetta oltre a Verona e Pisa. Le partite che si giocheranno oggi, domenica 24 maggio (tolti gli anticipi del sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa), manterranno fede al rito della contemporaneità sui campi per garantire la massima regolarità secondo le disposizioni federali.

Due posti ancora liberi per poter accedere alla Champions League. Solamente i neo campioni d'Italia dell'Inter e i tricolori uscenti del Napoli si sono già assicurati la permanenza anche per la prossima stagione nella massima competizione continentale. Restano due posti vacanti che sono al momento occupati da Milan e Roma ma che non garantiscono la automatica certezza del pass. I prossimi 90 minuti saranno dunque fondamentali in una girandola di combinazioni e incastri che potrebbero ribaltare ancora una volta le gerarchie di classifica. Proprio per questo, le gare interessate alla Zona Europa (Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma) si giocheranno in contemporanea alle 20:45.

Per l'incrocio delle partite di giornata, anche per la zona salvezza il discorso non cambia perché, al netto della già automatica retrocessione di Pisa e Verona, le due squadre che si giocheranno il terzultimo posto sono Lecce e Cremonese. Se per i grigiorossi il destino coinciderà con quello del Como, che spera in un posto in Champions, per i salentini ci sarà il match casalingo contro il Genoa. Obbligatoriamente inserito nelle partite delle 20.45.

Riassumendo, delle sette gare in programma solamente Parma-Sassuolo (alle 15:00) e Napoli-Udinese (alle 18:00) avranno orario di inizio diverso dalle altre.

Ultima giornata di Serie A 2025/26, calendario e orari delle partite

Ecco il programma conclusivo con tutti gli orari: