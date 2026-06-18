Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: inizia la 2ª giornata, c’è Svizzera-Bosnia

Mondiali 2026, programma e orari delle partite di oggi giovedì 18 giugno: Svizzera-Bosnia Erzegovina in chiaro su Rai 1, Canada-Qatar su DAZN.

Ndoye osservato speciale della Svizzera che gioca con la Bosnia (diretta tv sulla Rai).

Le partite nel calendario dei Mondiali 2026 che si giocano oggi, giovedì 18 giugno. In tabellone siamo al secondo turno della fase a gironi che indirizzare classifiche e piazzamento per qualificarsi ai sedicesimi. A scendere in campo sono Repubblica Ceca-Sudafrica (ore 18, Gruppo A), Svizzera-Bosnia Erzegovina (ore 21, Gruppo B). A seguire (a partire dalla mezzanotte) c'è Canada-Qatar (secondo match del Gruppo B).

Tutte le gare sono visibili su DAZN mentre sulla Rai andrà in onda in chiaro la sfida tra elvetici e balcanici. Di seguito la guida completa degli incontri in programmazione con gli orari esatti e dove vedere tutti gli incontri in diretta TV e streaming.

Le partite di oggi giovedì 15 giugno: il programma completo

Classifica alla mano, le partite di oggi possono risultare già decisive. Repubblica Ceca-Sudafrica, entrambe a zero punti per le sconfitte subite contro Corea del Sud e Messico, è una sorta di ultima spiaggia: serve vincere per avere ancora opportunità di restare in corsa. Schick (che in Italia ha indossato la maglia della Roma) è il terminale offensivo dei cechi mentre i Bafana Bafana possono contare su Lyle Foster del Burnley. Molto più equilibrata la situazione nel Gruppo B, con 4 squadre a quota 1 punto, con identica differenza reti (0) e reduci da un debutto ai Mondiali tutt'altro che esaltante e – come nel caso degli elvetici – contrassegnato anche da polemiche arbitrali (la FIFA è stata costretta a intervenire per spazzare via le ombre a causa del cattivo funzionamento della tecnologia per il rilevamento del fuorigioco automatico).

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Ecco perché una vittoria tra Svizzera-Bosnia Erzegovina e Canada-Qatar può cambiare le sorti del girone. Nel primo caso riflettori puntati su Embolo e Ndoye oltre all'esperienza di Dzeko e Demirović, al talento del giovane Alajbegovic (ambito in Italia anche dalla Roma). Lo juventino David, che ha deluso al debutto, è il più atteso tra le fila dei canadesi.

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Giovedì 18 giugno

ore 18 – Repubblica Ceca-Sudafrica: DAZN

ore 21 – Svizzera-Bosnia Erzegovina: DAZN e Rai

dopo la mezzanotte

ore 24 – Canada-Qatar: DAZN

ore 3 – Messico-Corea del Sud: DAZN