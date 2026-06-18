Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: inizia la 2ª giornata, c’è Svizzera-Bosnia
Le partite nel calendario dei Mondiali 2026 che si giocano oggi, giovedì 18 giugno. In tabellone siamo al secondo turno della fase a gironi che indirizzare classifiche e piazzamento per qualificarsi ai sedicesimi. A scendere in campo sono Repubblica Ceca-Sudafrica (ore 18, Gruppo A), Svizzera-Bosnia Erzegovina (ore 21, Gruppo B). A seguire (a partire dalla mezzanotte) c'è Canada-Qatar (secondo match del Gruppo B).
Tutte le gare sono visibili su DAZN mentre sulla Rai andrà in onda in chiaro la sfida tra elvetici e balcanici. Di seguito la guida completa degli incontri in programmazione con gli orari esatti e dove vedere tutti gli incontri in diretta TV e streaming.
Le partite di oggi giovedì 15 giugno: il programma completo
Classifica alla mano, le partite di oggi possono risultare già decisive. Repubblica Ceca-Sudafrica, entrambe a zero punti per le sconfitte subite contro Corea del Sud e Messico, è una sorta di ultima spiaggia: serve vincere per avere ancora opportunità di restare in corsa. Schick (che in Italia ha indossato la maglia della Roma) è il terminale offensivo dei cechi mentre i Bafana Bafana possono contare su Lyle Foster del Burnley. Molto più equilibrata la situazione nel Gruppo B, con 4 squadre a quota 1 punto, con identica differenza reti (0) e reduci da un debutto ai Mondiali tutt'altro che esaltante e – come nel caso degli elvetici – contrassegnato anche da polemiche arbitrali (la FIFA è stata costretta a intervenire per spazzare via le ombre a causa del cattivo funzionamento della tecnologia per il rilevamento del fuorigioco automatico).
Ecco perché una vittoria tra Svizzera-Bosnia Erzegovina e Canada-Qatar può cambiare le sorti del girone. Nel primo caso riflettori puntati su Embolo e Ndoye oltre all'esperienza di Dzeko e Demirović, al talento del giovane Alajbegovic (ambito in Italia anche dalla Roma). Lo juventino David, che ha deluso al debutto, è il più atteso tra le fila dei canadesi.
Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN
Giovedì 18 giugno
ore 18 – Repubblica Ceca-Sudafrica: DAZN
ore 21 – Svizzera-Bosnia Erzegovina: DAZN e Rai
dopo la mezzanotte
ore 24 – Canada-Qatar: DAZN
ore 3 – Messico-Corea del Sud: DAZN