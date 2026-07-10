Mondiali 2026, dove vedere Spagna-Belgio oggi in TV e streaming: l’orario dei quarti di finale
I quarti di finale dei Mondiali continuano con la sfida tra Belgio e Spagna che si scontreranno oggi, 10 luglio, alle ore 21. Le due nazionali non si incrociavano in una gara ufficiale da 10 anni e adesso si affronteranno per conquistare un posto in semifinale e continuare il percorso nel tabellone. La gara verrà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e in contemporanea anche in chiaro sulla Rai che manderà in onda tutti i quarti di finale.
Al SoFi Stadium in California si affrontano due squadre molto diverse e il loro cammino negli ultimi anni non si è quai mai incrociato. L'ultimo precedente ufficiale risale all'amichevole del settembre 2016 vinta per 2-0 dagli spagnoli fuori casa e prima ancora si erano trovate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2010 vinte sempre della Roja. Il Belgio non ha mai avuto la meglio ma vuole sfatare questo tabù.
Mondiali, Spagna-Belgio: dove vederla in TV
La partita dei quarti di finale dei Mondiali tra Spagna e Belgio si giocherà oggi alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta TV e streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della competizione. In contemporanea la gara sarà trasmessa anche in chiaro da Rai 1, senza bisogno di abbonamenti. È la seconda partita di questa fase a eliminazione diretta, una grande occasione per la Spagna per avanzare in semifinale: dopo aver battuto l'Austria ai sedicesimi e il Porogallo agli ottavi i campioni d'Europa metteranno di nuovo alla propria la difesa contro i belgi. Unai Simon ha 609 minuti di imbattibilità e in questi Mondiali non ha ancora subito gol. Potrebbe essere la partita decisiva anche per Lamine Yamal che fin qui non è ancora riuscito a brillare.
Il Belgio invece ha accelerato dopo aver trovato qualche difficoltà nel girone. Ha vinto contro il Senegal ai supplementari e ha eliminato gli Stati Uniti agli ottavi di finale dopo il caso Balogun, ma ora sogna il grande colpo contro una vera big. L'attacco è la minaccia principale della squadra di Rudi Garcia che spera di continuare il suo momento d'oro e festeggiare l'accesso alla semifinale.
Le probabili formazioni di Spagna-Belgio
La Spagna potrebbe confermare la formazione che ha battuto il Portogallo, con Oyarzabal in attacco e dietro di lui il trio formato da Baena, Olmo e Lamine Yamal. Ma potrebbe trovare spazio dal 1′ anche Merino che contro il Portogallo è subentrato e ha segnato il gol della vittoria. Il Belgio potrebbe lasciare ancora fuori Doku e De Bruyne preferendo Lukebakio, Tielemans e Trossard dietro a De Ketelaere, con Lukaku che subentrerà a partita in corso.
SPAGNA (4-1-2-3): Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena. CT: De la Fuente.
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, Raskin, Lukebakio; De Ketelaere. CT: Garcia.