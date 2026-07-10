Mondiali 2026, dove vedere Spagna-Belgio oggi in TV e streaming: l’orario dei quarti di finale

La Spagna affronta il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali: obiettivo semifinale, la partita verrà trasmessa anche in chiaro sulla Rai.

I quarti di finale dei Mondiali continuano con la sfida tra Belgio e Spagna che si scontreranno oggi, 10 luglio, alle ore 21. Le due nazionali non si incrociavano in una gara ufficiale da 10 anni e adesso si affronteranno per conquistare un posto in semifinale e continuare il percorso nel tabellone. La gara verrà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e in contemporanea anche in chiaro sulla Rai che manderà in onda tutti i quarti di finale.

Al SoFi Stadium in California si affrontano due squadre molto diverse e il loro cammino negli ultimi anni non si è quai mai incrociato. L'ultimo precedente ufficiale risale all'amichevole del settembre 2016 vinta per 2-0 dagli spagnoli fuori casa e prima ancora si erano trovate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2010 vinte sempre della Roja. Il Belgio non ha mai avuto la meglio ma vuole sfatare questo tabù.

Merino ha deciso gli ottavi contro il Portogallo

Mondiali, Spagna-Belgio: dove vederla in TV

La partita dei quarti di finale dei Mondiali tra Spagna e Belgio si giocherà oggi alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta TV e streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della competizione. In contemporanea la gara sarà trasmessa anche in chiaro da Rai 1, senza bisogno di abbonamenti. È la seconda partita di questa fase a eliminazione diretta, una grande occasione per la Spagna per avanzare in semifinale: dopo aver battuto l'Austria ai sedicesimi e il Porogallo agli ottavi i campioni d'Europa metteranno di nuovo alla propria la difesa contro i belgi. Unai Simon ha 609 minuti di imbattibilità e in questi Mondiali non ha ancora subito gol. Potrebbe essere la partita decisiva anche per Lamine Yamal che fin qui non è ancora riuscito a brillare.

Il Belgio invece ha accelerato dopo aver trovato qualche difficoltà nel girone. Ha vinto contro il Senegal ai supplementari e ha eliminato gli Stati Uniti agli ottavi di finale dopo il caso Balogun, ma ora sogna il grande colpo contro una vera big. L'attacco è la minaccia principale della squadra di Rudi Garcia che spera di continuare il suo momento d'oro e festeggiare l'accesso alla semifinale.

Il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti

Le probabili formazioni di Spagna-Belgio

La Spagna potrebbe confermare la formazione che ha battuto il Portogallo, con Oyarzabal in attacco e dietro di lui il trio formato da Baena, Olmo e Lamine Yamal. Ma potrebbe trovare spazio dal 1′ anche Merino che contro il Portogallo è subentrato e ha segnato il gol della vittoria. Il Belgio potrebbe lasciare ancora fuori Doku e De Bruyne preferendo Lukebakio, Tielemans e Trossard dietro a De Ketelaere, con Lukaku che subentrerà a partita in corso.

SPAGNA (4-1-2-3): Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena. CT: De la Fuente.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, Raskin, Lukebakio; De Ketelaere. CT: Garcia.