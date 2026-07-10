Calciomercato, news di oggi in diretta: Dibu Martinez vuole solo la Juve. Garnacho conteso da Roma e Napoli

La situazione tra la Juventus e il Dibu Martinez è in una fase di stallo. Secondo quanto scrive l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, l'Aston Villa ha chiarito che il portiere non sarà autorizzato a partire per la cifra 6/7 milioni di euro. Gli inglesi chiedono una cifra più alta per lasciar partire Dibu, considerato uno dei migliori portieri al mondo e felice di trattenerlo. Negli scorsi giorni però ci sono stati contatti ripetuti e incontro tra la Juventus e l’entourage ed intermediari dell'operazione. Gli inglesi non vogliono cederlo anche se, secondo Sky, il Dibu rivendica una promessa fatta in passato: se fosse arrivata un’offerta di suo gradimento l'Aston Villa avrebbe facilitato la sua partenza, e la Juventus è di forte gradimento per il Dibu. A fine Mondiali sarà lui stesso a spingere.