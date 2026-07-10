Calciomercato, news di oggi in diretta: Dibu Martinez vuole solo la Juve. Garnacho conteso da Roma e Napoli

Gila pronto per visite mediche e firma con il Milan. La Juventus non molla il Dibu Martinez il quale preme sull'Aston Villa per andare ai bianconeri. Il Napoli lavora ancora su Zeballos ma pensa anche a Garnacho insieme alla Roma. La Lazio ha in pugno il sostituto di Gila: in arrivo Sergi Dominguez. In casa Roma inoltre si lavora anche al rinnovo di Lorenzo Pellegrini che dovrebbe essere perfezionato a breve.
Le ultime notizie di calciomercato oggi venerdì 10 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Khalaili-Inter, parla il padre: "Non ha voluto la Premier"
Il padre di Khalaili, che si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Inter, ha parlato del trasferimento dell'esterno in nerazzurro: "C’erano diverse richieste sia in Italia che in Premier: Newcastle, Crystal Palace e Ipswich, che avrebbero pagato 30 milioni per averlo, ma non ha voluto. L’Inter si è convinta quando lo ha visto in Champions. Su di lui posso raccontarvi che dopo una vacanza di 25 giorni, ha svolto 40 sessioni di allenamento. Mangia sano, dorme bene e non si fa distrarre dal divertimento".
Fazzini infiamma il mercato: il Parma accelera, Cagliari e Sassuolo inseguono
Il Parma continua a muoversi sul mercato per rafforzare la mediana. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Jacopo Fazzini della Fiorentina, per il quale il club emiliano ha aumentato i contatti nelle ultime ore. L'eventuale arrivo di Atta dall'Udinese potrebbe infatti aprire alla partenza del centrocampista viola. Secondo Sky Sport, Fazzini è seguito anche da Cagliari e Sassuolo, che restano alla finestra in attesa di possibili sviluppi.
La Lazio su Sergi Dominguez, trattativa con la Dinamo Zagabria per il sostituto di Gila
La Lazio accelera per Sergi Dominguez, il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, è volato in Croazia per incontrare la Dinamo Zagabria e parlare del difensore classe 2005 che piace molto ai biancocelesti i quali puntano a sostituire Gila volato al Milan per 30 milioni, bonus compresi firmando un contratto di cinque anni con i rossoneri a 5 milioni di euro a stagione. Il club croato valuta Dominguez circa 12 milioni ma i biancocelesti potrebbero strappare un accordo tra i 10 e i 12 milioni dato che vorrebbero arrivare a quella cifra con dei bonus. L'accordo sembra essere ormai vicino.
Zeballos al Napoli, cosa manca per chiudere. Spunta anche Garnacho per gli azzurri
Nelle ultime ore, le trattative tra Boca Juniors e Napoli per Exequiel Zeballos hanno fatto un passo avanti significativo. Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, Napoli ha presentato un’offerta di 10 milioni agli argentini per l'esterno offensivo classe 2002. Come emerso da settimane in Argentina, Zeballos ha dato la sua assoluta priorità al Napoli. Ora però serve qualche cessione. Nel frattempo il club di De Laurentiis ha sondato anche Garnacho del Chelsea il quale era stato seguito a lungo. Una situazione dunque in continua evoluzione su entrambi i fronti dato che sul giocatore dei Blues è piombata anche la Roma di Gasperini.
Calciomercato Juventus, Dibu Martinez può premere sull'Aston Villa per via di un accordo privato
La situazione tra la Juventus e il Dibu Martinez è in una fase di stallo. Secondo quanto scrive l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, l'Aston Villa ha chiarito che il portiere non sarà autorizzato a partire per la cifra 6/7 milioni di euro. Gli inglesi chiedono una cifra più alta per lasciar partire Dibu, considerato uno dei migliori portieri al mondo e felice di trattenerlo. Negli scorsi giorni però ci sono stati contatti ripetuti e incontro tra la Juventus e l’entourage ed intermediari dell'operazione. Gli inglesi non vogliono cederlo anche se, secondo Sky, il Dibu rivendica una promessa fatta in passato: se fosse arrivata un’offerta di suo gradimento l'Aston Villa avrebbe facilitato la sua partenza, e la Juventus è di forte gradimento per il Dibu. A fine Mondiali sarà lui stesso a spingere.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi venerdì 10 luglio
Gila è pronto per firmare il suo contratto di 5 anni con il Milan. La Juventus punta sulla forte volontà del Dibu Martinez per convincere l'Aston Villa ad allentare la presa sul portiere argentino il quale potrebbe lui stesso, dopo i Mondiali, premere con il club inglese affinché lo liberi. La Roma lavora sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini e pensa a Tresoldi e Garnacho su cui c'è anche il Napoli che allo stesso tempo ha presentato un'offerta al Boca per Zeballos. La Lazio ha in pugno Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Nel frattempo Gianluca Gaetano è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Arriva dal Cagliariper 14 milioni di euro.