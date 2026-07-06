Mondiali 2026, oggi in TV Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio: Ronaldo sfida Yamal. Gli orari delle partite

Il Portogallo sfida la Spagna per un posto ai quarti di finale, gli Stati Uniti se la vedranno con il Belgio: dove vedere le partite di oggi agli ottavi di finale dei Mondiali.

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Il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali è quasi completo, ma all'appello mancano ancora alcune delle grandi nazionali. Oggi alle ore 21 si affrontano Portogallo e Spagna, un derby europeo trasmesso anche in chiaro sulla Rai che permetterà soltanto a una delle due squadre di proseguire il cammino verso i quarti di finale. Nella notte invece gli Stati Uniti sfidano il Belgio per continuare a sognare, tentando il colpaccio contro la squadra guidata da Rudi Garcia. Le partite sono trasmesse anche tv e streaming su DAZN.

Mondiali, oggi Portogallo-Spagna: dove vederla in TV

In prima serata lo spettacolo è garantito con Portogallo-Spagna a Dallas, il remake della finale di Nations League del 2025 che era stata vinta dai lusitani. Le Furie Rosse vogliono la rivincita: sono reduci dalla vittoria facile contro l'Austria, mentre i portoghesi hanno dovuto sudare contro la Croazia nella partita più folle dei sedicesimi di finale. Ai Mondiali ci sarà uno scontro tra generazioni con l'icona Cristiano Ronaldo che sfiderà il giovane talento Lamine Yamal in una gara da dentro fuori, con in palio l'accesso ai quarti di finale.

Chi vince nel prossimo turno affronterà una tra Stati Uniti e Belgio, protagoniste del secondo ottavo di finale della giornata di oggi a Seattle. I padroni di casa, guidati da Pochettino, sperano di fare un altro colpaccio e continuare la loro strada, ma dovranno fare i conti con i belgi chiamati al riscatto dopo aver sfiorato l'eliminazione con il Senegal: gli africani li hanno costretti alla rimonta dopo una partita complicata, ma con gli statunitensi sarà vietato sbagliare.

Mondiali, orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Le due partite di oggi saranno trasmesse in diretta TV e streaming su DAZN. Soltanto Portogallo-Spagna è stata scelta per la trasmissione in chiaro su Rai 1.

Lunedì 6 luglio

ore 21 – Portogallo-Spagna: DAZN e Rai 1

dopo mezzanotte

ore 2 – Stati Uniti-Belgio: DAZN