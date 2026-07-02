Belgio agli ottavi dopo una folle rimonta al Senegal: Tielemans segna su rigore al 125′, gol di Lukaku

Il Belgio compie un’impresa. All’86’ era sotto di due gol, ma nonostante ciò è riuscito a eliminare il Senegal ai Mondiali dopo i supplementari.

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Beffe tremenda per il Senegal, che all'86' era avanti 2-0 ed è stato eliminato dai Mondiali 2026. I Leoni della Taranga avevano dominato e segnato con Diarra e Ismaila Sarr. Improvvisamente il Belgio accorcia con Lukaku e tre minuti dopo Tielemans sfrutta una papera enorme del portiere Diaw. Nel recupero dei tempi supplementari il gol su rigore di Tielemans, che vale il 3-2 e un posto agli ottavi dei Mondiali contro Stati Uniti o Bosnia.

Il Senegal scappa sul 2-0

Ha vinto il Senegal e lo ha fatto con pieno merito. La squadra guidata da Pape Thiaw è arrivata terza in un girone, anche a conti fatti, fortissimo con Francia e Norvegia. Il Belgio è stato poco cosa. Una squadra bollita, scollata, senza gioco e con poche idee. Il Senegal capisce che è così e quando accelera va vicinissimo al gol, palo di Sarr, prima di segnare con Diarra. Il Belgio ha solo un guizzo, a fine primo tempo, con Diaw che nega il gol a un super De Cuyper.

Nella ripresa i giochi li indirizza subito Ismaila Sarr che stoppa di petto e calcia al volo. Al 52′ è 2-0 ed è anche il quarto gol in questo Mondiale per l'attaccante del Crystal Palace.

Lukaku riapre, poi doppietta di Tielemans

Il resto è stato il nulla per un'abbondante mezz'ora, sembrava valesse oro colato per il Senegal che però vanifica tutto in tre minuti: tra l'85' e l'88' il Belgio incredibilmente realizza due gol, prima con Lukaku, che piazza la zampata, e poi con Tielemans che sfrutta un errore clamoroso del portiere Diaw e pareggia. 2-2 e tempi supplementari che si giocano a ritmi lenti. Il Senegal ci prova di più ma l'arbitro dopo aver valutato attentamente un intervento nell'area senegalese decreta il penalty, che Tielemans trasforma. 3-2! Il Belgio è agli ottavi.

La plateale lite in campo tra Trossard e Tielemans

Prima dell'hydration break del secondo tempo, Tielemans commette un errore, sbaglia un passaggio. Evidentemente Trossard dice qualcosa al compagno di squadra. Dalle parole quasi si passa ai fatti. Le parole sono focose, incandescenti. La pausa fischiata dall'arbitro non placa i due calciatori che arrivano quasi allo scontro. Lukaku li richiama, si fa sentire e interviene nel momento in cui si arriva quasi al dunque. Stop alle polemiche e alle chiacchiere. Poco dopo in campo parlano e si applaudono dopo una giocata. Quell'episodio dimostra che come sempre lo spogliatoio belga è pepato.