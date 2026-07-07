Mondiali 2026, dove vedere Argentina-Egitto oggi in TV. Svizzera-Colombia su Rai 1: gli orari delle partite

Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22 completano la griglia degli ottavi di finale: dove vedere le partite di oggi dei Mondiali 2026.

Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22 sono le partite dei Mondiali che si giocano oggi e completano la griglia degli ottavi. Messi, capocannoniere del torneo con 7 gol, sfida il "faraone" Salah nella diretta tv visibile solo su DAZN. L'incontro tra elvetici e colombiani, invece, è trasmesso in chiaro gratis su Rai 1. Le vincenti di queste due sfide si ritroveranno di fronte nei quarti di finale inseriti nella parte destra del tabellone (match in programma nella notte del 12 luglio, ore 3 italiane).

Mondiali, oggi Argentina-Egitto: dove vederla in TV

L'Argentina, reduce dalla vittoria sofferta contro Capo Verde, affronta alle 18 l'Egitto che negli ottavi è arrivato dopo aver battuto ai calci di rigore l'Australia. La partita è visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN. Sulla carta i favori del pronostico sono tutti per l'Albiceleste ma proprio l'incontro con i caraibici (autori di bellissimi gol) ha dimostrato che le previsioni della vigilia sono smentite dal campo. Ecco perché, come ammesso dallo stesso Messi, non esistono sfide già scritte. Un dato, però, sposta l'ago della bilancia dalla parte dei sudamericani: hanno vinto 10 delle 12 gare mondiali che si sono dilungate oltre i 90 minuti: 4 ai supplementari e 6 ai rigori. In attacco, al fianco della Pulce, c'è l'interista Lautaro Martinez. Sul fronte egiziano, attenzione a Marmoush oltre che Salah.

Svizzera-Colombia in diretta su Rai 1: l'orario della partita

Rai 1 trasmette a partire dalle 22 Svizzera-Colombia, ma la TV di Stato seguirà l'evento con collegamenti, commenti e interviste sia prima sia dopo l'incontro degli ottavi. Gli elvetici arrivano alla sfida odierna dopo aver battuto 2-0 l'Algeria nei sedicesimi, 1-0 il risultato dei Cafeteros sul Ghana. Manzambi ed Embolo i calciatori più attesi dei "crociati" che possono contare anche sull'esperienza di calciatori come Akanji, Xhaka e dell'ex bolognese, Ndoye. Luis Diaz del Bayern Monaco è lo spauracchio che guida l'attacco dei sudamericani.

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Mondiali, orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Due le partite inserite nella programmazione odierna che completa la degli ottavi di finale, entrambe trasmesse su DAZN. Svizzera-Colombia va in onda anche in chiaro su Rai 1 a partire dalle 22

Martedì 7 luglio

ore 18 – Argentina-Egitto: DAZN

ore 22 – Svizzera-Colombia: Rai 1 e DAZN.