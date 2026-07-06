Harry Kane resta spiazzato dalla sua stessa voce nell’intervista ai Mondiali: “Non riesco a parlare”

Harry Kane non sapeva di essere rimasto senza voce e durante l’intervista resta spiazzato quando inizia a rispondere alle domande: “Non riesco a parlare”.

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Harry Kane è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Inghilterra contro il Messico ai Mondiali che è valsa la qualificazione ai quarti da parte della nazionale di Tuchel. Il 3-2 all'Azteca conferma ulteriormente la forza degli inglesi i quali stanno mostrando compattezza, forza e imprevedibilità in campo. Il capitano degli inglesi, protagonista con un gol su rigore, è stato intervistato dalla BBC subito dopo la partita. Kane si è presentato davanti alle telecamere subito dopo aver cantato Wondewall a squarciagola con i tifosi dell'Inghilterra come se fosse a un concerto degli Oasis.

E anche per questo, dopo aver ascoltato la domanda della giornalista, iniziando a parlare, resta spiazzato quando capisce di essere rimasto senza voce. L'attaccante inglese risponde normalmente ma non sapeva di essere in quelle condizioni. La giornalista chiede a Kane subito cosa fosse successo ad Henderson e lui inizia a spiegarlo, ma subito si accorge di non avere più voce: "Sì, l'ho persa". Il giocatore sorride, quasi imbarazzato, ma non si lascia scoraggiare e nonostante tutto continua a parlare.

La giornalista a questo punto va avanti mentre Kane continua a tossire nella speranza che la voce in qualche modo potesse consentirgli di parlare normalmente almeno in quel momento: "Credo che il fatto che tu abbia perso la voce dica tutto – chiede la giornalista –. Sì, è stata una partita pazzesca. Abbiamo dovuto lottare, non riesco quasi a parlare". Kane a questo punto continua a parlare della partita e le domande si concentrano anche sulla conduzione arbitrale per certi versi controversa secondo il capitano dell'Inghilterra: "È stata una di quelle giornate in cui l'arbitro ha fischiato tutto contro di noi – ha risposto –. Ma alla fine non è importato, quindi… sì, sono felice".

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La giornalista prova un ulteriore affondo: "Provo a farti un'ultima domanda, se la voce regge. Cosa può significare questo risultato per il futuro dell'Inghilterra? Vi aspetta un quarto di finale a Miami contro la Norvegia. Cosa possono aspettarsi ora i tifosi inglesi? – e Kane qui si scioglie e con ancora un po' di voce spiega –. Basta guardarli qui è incredibile, un sostegno pazzesco. Sono senza parole, non riesco nemmeno a parlare, quindi…". A questo punto la surreale intervista di Kane si conclude: "Vai a riposare la voce e grazie".