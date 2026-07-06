Brian Gutierrez dimentica le regole del calcio: blackout quando riprende il gioco dopo il gol dell’Inghilterra

Il centrocampista del Messico Brian Gutierrez ha avuto un blackout totale quando la formazione centroamericana ha ripreso il gioco dopo il gol del 3-1 dell’Inghilterra ai Mondiali: si è completamente dimenticato la regola, partendo da solo palla al piede. Ovviamente l’arbitro ha fermato tutto e fischiato un calcio di punizione per gli inglesi.

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Quello che ha fatto Brian Gutierrez durante il match degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio tra Messico e Inghilterra è davvero qualcosa di mai visto, almeno a questi livelli. Il 23enne centrocampista del Guadalajara ha avuto un blackout totale al momento di riprendere il gioco col kickoff susseguente al gol del 3-1 per i Tre Leoni messo a segno da Harry Kane al 61′. Gutierrez è partito da solo palla al piede, dimenticandosi completamente la regola scolpita nel marmo secondo cui un calciatore in quella circostanza non può toccare due volte di fila il pallone.

La sciocchezza di Gutierrez in Messico-Inghilterra: dimentica completamente la regola del kickoff

La regola in questione vale per ogni kickoff con cui si riprende il gioco a centrocampo, sia all'inizio di entrambi i tempi che dopo che una delle due squadre ha segnato un gol. Era questo il caso che ha visto protagonista Gutierrez, evidentemente voglioso di accelerare i tempi dopo il 3-1 di Kane. C'era ancora mezzora da giocare con un uomo in più e il Messico, spinto dalla bolgia dell'Azteca, credeva ancora nella rimonta.

Tale era la voglia di ripartire, che Gutierrez non ha realizzato che non poteva certo battere da solo, ma doveva scambiare il pallone con un compagno. È una delle prime cose che si insegnano fin da piccoli, presente nella Regola 8 del Gioco del Calcio ("L'inizio e la ripresa del gioco"), laddove recita: "Se il calciatore che esegue un calcio d'inizio tocca di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore sarà assegnato un calcio di punizione indiretto".

La Regola 8 sul kickoff violata da Gutierrez in Messico–Inghilterra

E infatti è successo esattamente questo: l'arbitro iraniano naturalizzato australiano Alireza Faghani ha fermato subito il gioco, assegnando un calcio di punizione indiretto per l'Inghilterra, nello sconcerto di tutti, dai compagni di Gutierrez ai suoi avversari, al pubblico allo stadio e in TV, fino ad arrivare ai telecronisti. In effetti è difficile credere che possa avvenire una cosa del genere, ma evidentemente adrenalina e pressione del momento hanno giocato un brutto scherzo al calciatore del Messico. La nazionale padrona di casa ha poi finito per perdere 3-2, cedendo il passo agli Inghilterra per i quarti di finale del torneo.