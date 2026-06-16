Mondiali 2026 in TV oggi, dove vedere Francia-Senegal e Argentina-Algeria su Rai e DAZN: programma e orari partite

Mondiali 2026, le partite di oggi martedì 16 giugno: programma, orari e dove vederle in TV e streaming. Francia-Senegal in chiaro su Rai 1, Norvegia e Argentina solo su DAZN.

L’Argentina di Messi debutterà ai Mondiali contro l’Algeria

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I Campioni del Mondo in carica scendono in campo ai Mondiali 2026: nella notte l'Argentina di Messi comincerà il suo cammino nella difesa del torneo affrontando l'Algeria nella prima partita della fase a gironi. Il calendario ci propone anche il debutto della Francia, una delle nazionali più attese, che sfiderà il Senegal nella prima partita in programma oggi. A mezzanotte invece occhi puntati su Haaland e compagni per Iraq-Norvegia. Tutte le partite saranno trasmesse su DAZN e soltanto una sarà visibile in chiaro sulla Rai.

Le partite di oggi martedì 16 giugno: il programma completo

Il sipario, dopo le gare della notte, si alza su New York alle 21 dove la Francia è pronta a muovere i primi passi in questi Mondiali contro il Senegal: nella prima serata italiana Mbappé e i suoi compagni di squadra proveranno a vincere all'esordio contro gli africani che dovranno rialzarsi dopo aver perso a tavolino la finale di Coppa d'Africa contro il Marocco. Alla mezzanotte italiana invece sarà il turno della Norvegia, una delle squadre pronte a stupire in questa competizione, che giocherà la sua prima partita contro l'Iraq a Boston per chiudere il gruppo I. Nella notte tra martedì e mercoledì, alle ore 3, scenderanno in campo i campioni in carica dell'Argentina per il debutto contro l'Algeria, che andrà in scena a Kansas City, a chiudere il programma di oggi, giocato tutti negli Stati Uniti.

Delle tre partite in programma oggi soltanto Francia-Senegal sarà trasmessa in chiaro su Rai 1: è l'unica partita che sarà possibile seguire in forma gratuita, mentre Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria si potranno seguire in streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutti i Mondiali. Per guardarle sarà necessario avere un abbonamento e scaricare l'app su smart tv, smartphone e tablet, oppure accedere al sito web da pc con le proprie credenziali.

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Martedì 16 giugno

21:00 – Francia-Senegal: DAZN e Rai

dopo la mezzanotte

00:00 – Iraq-Norvegia: DAZN

3:00 – Argentina-Algeria: DAZN