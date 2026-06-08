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Mondiali di calcio 2026

Le partite dei Mondiali 2026 su Rai e DAZN, il calendario completo con tutti i match in chiaro

Dall’11 giugno al 19 luglio si disputeranno i Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. 48 squadre al via. Le partite in TV con Rai e DAZN.
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A cura di Alessio Morra
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Mondiali di calcio 2026

I Mondiali di calcio cominceranno giovedì 11 giugno e termineranno domenica 19 luglio. Anche questa voltal'Italia non ci sarà, eliminata nei playoff ai rigori dalla Bosnia e per la terza volta farà da spettatrice. Questa è la prima Coppa del Mondo che si disputa con 48 squadre e in tre nazioni differenti: Canada, Messico e Stati Uniti. Il fuso orario giocherà un ruolo importante. Tante partite si giocheranno quando in Italia sarà notte. Saranno 104 le partite dei Mondiali, tutte andranno in onda su DAZN per abbonati. 35 invece gli incontri in chiaro su Rai 1. Spagna, Francia e Argentina le favorite per la vittoria finale.

Giovedì 11 giugno
21:00 – Messico-Sudafrica: Rai e DAZN

Venerdì 12 giugno
04:00 – Corea del Sud – Repubblica Ceca: DAZN
21:00 – Canada – Bosnia ed Erzegovina: Rai e DAZN

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Sabato 13 Giugno
3:00 – Stati Uniti – Paraguay: DAZN
21:00 – Qatar – Svizzera: DAZN

Domenica 14 giugno
00:00 – Brasile – Marocco: Rai e DAZN
03:00 – Haiti – Scozia: DAZN
06:00 – Australia – Turchia: DAZN
19:00 – Germania – Curacao: DAZN
22:00 – Olanda – Giappone: Rai e DAZN

Lunedì 15 giugno
01:00 – Costa d’Avorio – Ecuador: DAZN
04:00 – Svezia – Tunisia: DAZN
18:00 – Spagna – Capo Verde: DAZN
21:00 – Belgio – Egitto: Rai e DAZN

Martedì 16 Giugno

00:00 – Arabia Saudita – Uruguay: DAZN
03:00 – Iran – Nuova Zelanda: DAZN
21:00 – Francia – Senegal: Rai e DAZN

Mercoledì 17 Giugno
00:00 – Iraq – Norvegia: DAZN
03:00 – Argentina – Algeria: DAZN
06:00 – Austria – Giordania: DAZN
19:00 – Portogallo – RD Congo: DAZN
22:00 – Inghilterra – Croazia: Rai e DAZN

Giovedì 18 giugno
01:00 – Ghana – Panama: DAZN
04:00 – Uzbekistan – Colombia: DAZN
18:00 Rep. Ceca – Sudafrica: DAZN
21:00 Svizzera – Bosnia ed Erzegovina: Rai e DAZN

Venerdì 19 giugno
00:00 – Canada – Qatar: DAZN
03:00 – Messico – Corea del Sud: DAZN
21:00 – Stati Uniti – Australia: Rai e DAZN

Sabato 20 giugno
00:00 – Scozia – Marocco: DAZN
02:30 – Brasile – Haiti: DAZN
05:00 – Turchia – Paraguay: DAZN
19:00 – Olanda – Svezia: DAZN
22:00 – Germania – Costa d’Avorio: Rai e DAZN

Domenica 21 giugno
02:00 – Ecuador – Curacao: DAZN
06:00 – Tunisia – Giappone: DAZN
18:00 – Spagna – Arabia Saudita: Rai* DAZN
21:00 – Belgio – Iran: Rai* DAZN

*una delle due

Lunedì 22 giugno

00:00 – Uruguay – Capo Verde: DAZN
03:00 – Nuova Zelanda – Egitto: DAZN
19:00 – Argentina – Austria: Rai e DAZN
23:00 – Francia – Iraq: DAZN

Martedì 23 giugno

02:00 – Norvegia – Senegal: DAZN
05:00 – Giordania – Algeria: DAZN
19:00 – Portogallo – Uzbekistan: DAZN
22:00 – Inghilterra – Ghana: Rai e DAZN

Mercoledì 24 giugno 

01:00 – Panama – Croazia: DAZN
04:00 – Colombia – RD Congo: DAZN
21:00 – Svizzera – Canada: Rai e DAZN
21:00 – Bosnia ed Erzegovina – Qatar: DAZN

Giovedì 25 giugno
00:00 Marocco – Haiti: DAZN
00:00: Scozia – Brasile: DAZN
03:00: Repubblica Ceca – Messico: DAZN
03:00 Sudafrica – Corea del Sud: DAZN
22:00 Curacao – Costa d’Avorio: DAZN
22:00 Ecuador – Germania: Rai e DAZN

Venerdì 26 giugno
01:00 Tunisia – Olanda: DAZN
01:00 Giappone – Svezia: DAZN
04:00 Turchia – Stati Uniti: DAZN
04:00 Paraguay – Australia: DAZN
21:00 Norvegia – Francia: Rai e DAZN
21:00 Senegal – Iraq: DAZN

Sabato 27 giugno
02:00 Capo Verde – Arabia Saudita: DAZN
02:00 Uruguay – Spagna: DAZN
05:00 Nuova Zelanda – Belgio: DAZN
05:00 Egitto – Iran: DAZN
23:00 Panama – Inghilterra: Rai e DAZN
23:00 Croazia – Ghana: DAZN

Domenica 28 giugno
01:30 Colombia – Portogallo: DAZN
01:30 RD Congo – Uzbekistan: DAZN
04:00 Algeria – Austria: DAZN
04:00 Giordania – Argentina: DAZN

Sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno
21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B: Rai e DAZN

Lunedì 29 giugno
19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F: DAZN
22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F): Rai e DAZN
Martedì 30 giugno
03:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C: DAZN
19:00 –  2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I: Rai* DAZN
23:00 – 1ª Gruppo I vs Miglior 3ª (C/D/F/G/H) Rai* DAZN

  • da definire

Mercoledì 1 luglio
03:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I): DAZN
18:00 –  1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K): DAZN
22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J): Rai e DAZN

Giovedì 2 luglio 

02:00 — 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J): DAZN
21:00 — 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J: Rai e DAZN

Venerdì 3 luglio
01:00 — 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L: DAZN
05:00 — 1ª Gruppo B vs Miglior 3ª (E/F/G/I/J): DAZN
21:00 — 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G: Rai e DAZN

Sabato 4 luglio

00:00 – 1ªGruppo J vs 2ª Gruppo H Miami: DAZN
04:00 – 1ªGruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L): DAZN

Ottavi di finale

Sabato 4 luglio
19:00 – prima partita degli ottavi: DAZN
22:00 – seconda partita degli ottavi: Rai e DAZN
Domenica 5 luglio
22:00 – terza partita degli ottavi: Rai e DAZN
Lunedì 6 luglio
02:00 – quarto ottavo di finale: DAZN
21:00 – quinto ottavo: Rai e DAZN
Martedì 7 luglio
02:00 – sesto ottavo: DAZN
18:00 – settimo ottavo: DAZN
22:00 – l'ultimo ottavo di finale: Rai e DAZN

Quarti di finale

Giovedì 9 luglio 22:00 (Boston): Rai e DAZN
Venerdì 10 luglio 21:00 (Los Angeles): Rai e DAZN
Sabato 11 luglio 23:00 (Miami): Rai e DAZN
Domenica 12 luglio 03:00 (Kansas City): Rai e DAZN

Semifinali

Martedì 14 luglio 21:00 (Dallas): Rai e DAZN
Mercoledì 15 luglio 21:00 (Atlanta): Rai e DAZN

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio 23:00 (Miami): Rai e DAZN

Finale

Domenica 19 luglio 21:00 (MetLife Stadium, New York/New Jersey): Rai e DAZN

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