Le partite dei Mondiali 2026 su Rai e DAZN, il calendario completo con tutti i match in chiaro

Dall’11 giugno al 19 luglio si disputeranno i Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. 48 squadre al via. Le partite in TV con Rai e DAZN.

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I Mondiali di calcio cominceranno giovedì 11 giugno e termineranno domenica 19 luglio. Anche questa voltal'Italia non ci sarà, eliminata nei playoff ai rigori dalla Bosnia e per la terza volta farà da spettatrice. Questa è la prima Coppa del Mondo che si disputa con 48 squadre e in tre nazioni differenti: Canada, Messico e Stati Uniti. Il fuso orario giocherà un ruolo importante. Tante partite si giocheranno quando in Italia sarà notte. Saranno 104 le partite dei Mondiali, tutte andranno in onda su DAZN per abbonati. 35 invece gli incontri in chiaro su Rai 1. Spagna, Francia e Argentina le favorite per la vittoria finale.

Giovedì 11 giugno

21:00 – Messico-Sudafrica: Rai e DAZN

Venerdì 12 giugno

04:00 – Corea del Sud – Repubblica Ceca: DAZN

21:00 – Canada – Bosnia ed Erzegovina: Rai e DAZN

Sabato 13 Giugno

3:00 – Stati Uniti – Paraguay: DAZN

21:00 – Qatar – Svizzera: DAZN

Domenica 14 giugno

00:00 – Brasile – Marocco: Rai e DAZN

03:00 – Haiti – Scozia: DAZN

06:00 – Australia – Turchia: DAZN

19:00 – Germania – Curacao: DAZN

22:00 – Olanda – Giappone: Rai e DAZN

Lunedì 15 giugno

01:00 – Costa d’Avorio – Ecuador: DAZN

04:00 – Svezia – Tunisia: DAZN

18:00 – Spagna – Capo Verde: DAZN

21:00 – Belgio – Egitto: Rai e DAZN

Martedì 16 Giugno

00:00 – Arabia Saudita – Uruguay: DAZN

03:00 – Iran – Nuova Zelanda: DAZN

21:00 – Francia – Senegal: Rai e DAZN

Mercoledì 17 Giugno

00:00 – Iraq – Norvegia: DAZN

03:00 – Argentina – Algeria: DAZN

06:00 – Austria – Giordania: DAZN

19:00 – Portogallo – RD Congo: DAZN

22:00 – Inghilterra – Croazia: Rai e DAZN

Giovedì 18 giugno

01:00 – Ghana – Panama: DAZN

04:00 – Uzbekistan – Colombia: DAZN

18:00 Rep. Ceca – Sudafrica: DAZN

21:00 Svizzera – Bosnia ed Erzegovina: Rai e DAZN

Venerdì 19 giugno

00:00 – Canada – Qatar: DAZN

03:00 – Messico – Corea del Sud: DAZN

21:00 – Stati Uniti – Australia: Rai e DAZN

Sabato 20 giugno

00:00 – Scozia – Marocco: DAZN

02:30 – Brasile – Haiti: DAZN

05:00 – Turchia – Paraguay: DAZN

19:00 – Olanda – Svezia: DAZN

22:00 – Germania – Costa d’Avorio: Rai e DAZN

Domenica 21 giugno

02:00 – Ecuador – Curacao: DAZN

06:00 – Tunisia – Giappone: DAZN

18:00 – Spagna – Arabia Saudita: Rai* DAZN

21:00 – Belgio – Iran: Rai* DAZN

*una delle due

Lunedì 22 giugno

00:00 – Uruguay – Capo Verde: DAZN

03:00 – Nuova Zelanda – Egitto: DAZN

19:00 – Argentina – Austria: Rai e DAZN

23:00 – Francia – Iraq: DAZN

Martedì 23 giugno

02:00 – Norvegia – Senegal: DAZN

05:00 – Giordania – Algeria: DAZN

19:00 – Portogallo – Uzbekistan: DAZN

22:00 – Inghilterra – Ghana: Rai e DAZN

Mercoledì 24 giugno

01:00 – Panama – Croazia: DAZN

04:00 – Colombia – RD Congo: DAZN

21:00 – Svizzera – Canada: Rai e DAZN

21:00 – Bosnia ed Erzegovina – Qatar: DAZN

Giovedì 25 giugno

00:00 Marocco – Haiti: DAZN

00:00: Scozia – Brasile: DAZN

03:00: Repubblica Ceca – Messico: DAZN

03:00 Sudafrica – Corea del Sud: DAZN

22:00 Curacao – Costa d’Avorio: DAZN

22:00 Ecuador – Germania: Rai e DAZN

Venerdì 26 giugno

01:00 Tunisia – Olanda: DAZN

01:00 Giappone – Svezia: DAZN

04:00 Turchia – Stati Uniti: DAZN

04:00 Paraguay – Australia: DAZN

21:00 Norvegia – Francia: Rai e DAZN

21:00 Senegal – Iraq: DAZN

Sabato 27 giugno

02:00 Capo Verde – Arabia Saudita: DAZN

02:00 Uruguay – Spagna: DAZN

05:00 Nuova Zelanda – Belgio: DAZN

05:00 Egitto – Iran: DAZN

23:00 Panama – Inghilterra: Rai e DAZN

23:00 Croazia – Ghana: DAZN

Domenica 28 giugno

01:30 Colombia – Portogallo: DAZN

01:30 RD Congo – Uzbekistan: DAZN

04:00 Algeria – Austria: DAZN

04:00 Giordania – Argentina: DAZN

Sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno

21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B: Rai e DAZN

Lunedì 29 giugno

19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F: DAZN

22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F): Rai e DAZN

Martedì 30 giugno

03:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C: DAZN

19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I: Rai* DAZN

23:00 – 1ª Gruppo I vs Miglior 3ª (C/D/F/G/H) Rai* DAZN

da definire

Mercoledì 1 luglio

03:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I): DAZN

18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K): DAZN

22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J): Rai e DAZN

Giovedì 2 luglio

02:00 — 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J): DAZN

21:00 — 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J: Rai e DAZN

Venerdì 3 luglio

01:00 — 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L: DAZN

05:00 — 1ª Gruppo B vs Miglior 3ª (E/F/G/I/J): DAZN

21:00 — 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G: Rai e DAZN

Sabato 4 luglio

00:00 – 1ªGruppo J vs 2ª Gruppo H Miami: DAZN

04:00 – 1ªGruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L): DAZN

Ottavi di finale

Sabato 4 luglio

19:00 – prima partita degli ottavi: DAZN

22:00 – seconda partita degli ottavi: Rai e DAZN

Domenica 5 luglio

22:00 – terza partita degli ottavi: Rai e DAZN

Lunedì 6 luglio

02:00 – quarto ottavo di finale: DAZN

21:00 – quinto ottavo: Rai e DAZN

Martedì 7 luglio

02:00 – sesto ottavo: DAZN

18:00 – settimo ottavo: DAZN

22:00 – l'ultimo ottavo di finale: Rai e DAZN

Quarti di finale

Giovedì 9 luglio 22:00 (Boston): Rai e DAZN

Venerdì 10 luglio 21:00 (Los Angeles): Rai e DAZN

Sabato 11 luglio 23:00 (Miami): Rai e DAZN

Domenica 12 luglio 03:00 (Kansas City): Rai e DAZN

Semifinali

Martedì 14 luglio 21:00 (Dallas): Rai e DAZN

Mercoledì 15 luglio 21:00 (Atlanta): Rai e DAZN

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio 23:00 (Miami): Rai e DAZN

Finale

Domenica 19 luglio 21:00 (MetLife Stadium, New York/New Jersey): Rai e DAZN