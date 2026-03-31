Italia ancora una volta fuori dai Mondiali: in Bosnia un’altra disfatta vergognosa

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L'Italia è ancora una volta fuori dai Mondiali. Gli azzurri mancano l'accesso alla Coppa del mondo 2026 e per la terza edizione consecutiva non disputeranno il torneo intercontinentale. Partita infinita a Zenica decisa soltanto ai calci di rigore dopo il punteggio di 1-1 che aveva chiuso i tempi regolamentari. Gli azzurri passano in vantaggio con Kean ma poi vengono raggiunti nel secondo tempo dal pari firmato da Tabakovic. Nel mezzo l'espulsione di Bastoni: rosso diretto per il difensore in ritardo sul suo avversario. Dopo i tempi supplementari la partita si è decisa ai rigori e sono stati decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante per far esplodere la festa in Bosnia.

Il fallo che è costato l’espulsione a Bastoni.

Kean porta in vantaggio l'Italia nel primo tempo ma Bastoni viene espulso

Il gol di Kean aveva illuso l'Italia che la partita sarebbe stata in discesa e invece a Zenica la partita degli azzurri si è complicata dopo l'espulsione diretta di Bastoni. Ma andiamo con ordine. A inizio della prima frazione i padroni di casa partono subito aggressivi tentando di incutere timore alla nazionale di Gattuso che però si difende bene. Bosnia che si affaccia maggiormente nella zona di Mancini il quale aveva anche accusato qualche problemino alla schiena. L'Italia costruisce ma l'azione più pericolosa degli azzurri arriva proprio con il gol del vantaggio.

Il portiere di casa Vasilj sbaglia con i piedi in impostazione, Barella intercetta e offre subito in orizzontale a Kean che non ci pensa due volte e dal limite la mette nell'angolo. È la rete che sblocca la partita e porta in vantaggio la nazionale di Gattuso. Dzeko, Demirovic e Basic si rendono pericolosi subito dopo reagendo al gol italiano ma la difesa ospite fa buona guardia. Al minuto 41 però su un rinvio di Donnarumma, i bosniaci ripartono e Memic anticipa Bastoni involandosi verso l'area: il difensore in scivolata lo stende arrivando in ritardo e l'arbitro estrae il rosso. Gattuso fa così entrare subito Gatti per Retegui e la prima frazione si chiude col punteggio di 0-1.

Kean in azione contro la Bosnia.

Secondo tempo di fuoco, segna la Bosnia e tante occasioni sprecate

Nel secondo tempo Gattuso manda subito in campo Palestra per Politano cercando di dare maggiore copertura alla difesa e allo stesso tempo anche una spinta maggiore sugli esterni in caso di ripartenze e contropiedi. I padroni di casa però partono forte ma nonostante tutto l'Italia è ben organizzata. L'Italia riesce addirittura ad avere l'occasione di portarsi sul punteggio di 2-0 quando allo scoccare dell'ora di gioco Kean è bravo a intercettare un pallone gestito male dalla difesa di casa e lanciarsi in velocità verso la porta di Vasilj.

L'attaccante della Fiorentina è solo davanti al portiere ma la sua conclusione forte finisce alta sulla traversa. Al minuto 70 però Donnarumma salva davvero l'Italia: il tiro da fuori area di Tahirovic sembrava diretto in rete ma l'estremo difensore del City fa un paratone.

Sul capovolgimento di fronte l'Italia con Palestra costruisce un importante contropiede che porta Pio Esposito – nel frattempo entrato al posto di Kean – al tiro da fuori area ma la conclusione dell'attaccante interista finisce alta sulla traversa. Dopo Esposito anche Dimarco si porta al tiro ma chiude troppo il sinistro e la palla finisce fuori. Ma nel momento in cui si pensava che l'Italia potesse gestire il vantaggio ecco arrivare il gol di Tabakovic. Cross al centro dell'area di rigore, Donnarumma è strepitoso su Dzeko ma Tabakovic ribadisce la respinta in rete, è 1-1. Sulle ali dell'entusiasmo la Bosnia prova da fuori la conclusione con Dedic ma la palla finisce di poco fuori. Si va ai supplementari.

Tempi supplementari e rigori: vince la Bosnia

Il primo tempo supplementare si chiude con il punteggio di 1-1 ma sono state tante le proteste dell'Italia per la mancata espulsione di Muharemovic per fallo da ultimo uomo. Nel finale della prima frazione di extra time Pio Esposito di testa sfiora la rete ma è bravo il portiere di casa a parlare la conclusione. Succede poco invece nel secondo tempo supplementari e si va ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante per far scattare la festa in Bosnia.