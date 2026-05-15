Mateta scopre in diretta i convocati della Francia ai Mondiali: al nome di Lacroix è incredulo

Il video della reazione di Jean-Philippe Mateta quando scopre in diretta che lui e il suo compagno di squadra Maxence Lacroix sono entrambi presenti nell’elenco dei convocati della Francia ai Mondiali è meraviglioso: è quasi maggiore la gioia per l’altro che per sé stesso.

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È diventato virale il video della reazione meravigliosa di Jean-Philippe Mateta mentre ascolta in diretta dalla TV l'annuncio dell'elenco dei 26 convocati della Francia per i Mondiali di calcio che iniziano tra meno di un mese in Stati Uniti, Canada e Messico. Il momento più bello non è tanto quando sente il suo nome citato tra gli attaccanti, in un reparto peraltro nutritissimo come l'attacco dei Bleus (basti pensare che è rimasto fuori uno come Kolo Muani), ma qualche attimo prima, durante la rivelazione dei difensori scelti dal CT Deschamps.

"Maxence Lacroix", si sente scandire, al che Mateta sgrana gli occhi e caccia un urletto: una reazione in cui non c'è solo incredulità, ma anche tanta gioia. Già, perché i due sono compagni nel Crystal Palace in Premier League e hanno un rapporto molto stretto, da veri fratelli nello spogliatoio.

Le ultime due stagioni sono state incredibili per i due calciatori e per la squadra londinese. Lo scorso anno il Palace ha vinto la FA Cup battendo il Manchester City, primo trofeo in 120 anni di storia, e poi ha bissato col Community Shield superando il Liverpool ai rigori. E quest'anno, oltre a una tranquilla salvezza, c'è stata l'esaltante cavalcata in Conference League, che potrebbe concludersi con un trionfo qualora in finale la squadra di Oliver Glasner battesse il Rayo Vallecano il prossimo 27 maggio.

Dopo l'annuncio di Lacroix, Mateta ha la scarica di adrenalina che lo riguarda in prima persona: dopo quello di Doué, ecco arrivare il suo nome. A quel punto la gioia può essere totale, con la moglie che corre ad abbracciarlo.

Una grande soddisfazione professionale per un giocatore arrivato in tarda età alla nazionale: l'ex Le Havre e Mainz – che compirà 29 anni a giugno – è stato chiamato per la prima volta dalla Francia nell'ottobre scorso. Ancora più fresco è l'esordio del 26enne Lacroix, che ha ricevuto la prima chiamata da Deschamps nel marzo di quest'anno. Per entrambi adesso si concretizza il sogno della Coppa del Mondo.