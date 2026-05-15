Sinner-Medvedev oggi in semifinale all’ATP Roma, a che ora e dove vederla in TV anche in chiaro

Jannik Sinner sfida Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia L’incontro è in programma oggi e prenderà il via alle ore 19. Il match tra il numero 1 ATP e il tennista russo si potrà seguire anche in TV in chiaro.

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Implacabile. Jannik Sinner vince sempre e lo fa ormai da quasi tre mesi ininterrottamente. Oggi il numero 1 ATP scenderà in campo per la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sinner stavolta giocherà di sera, o meglio all'orario dell'aperitivo. Perché si parte non prima delle ore 19 contro Daniil Medvedev. Jannik è ovviamente favorito. In questo venerdì 15 maggio è in programma a Roma anche l'altra semifinale del torneo maschile che vedrà protagonisti Casper Ruud e Luciano Darderi. Il sogno è una finale tutta italiana. La partita tra Sinner e Medvedev si potrà seguire su Sky e in chiaro su TV8. Streaming con Sky Go, NOW e gratis con tv8.it.

Sinner per il secondo anno consecutivo va a caccia della finale a Roma, l'unico torneo 1000 che non è ancora nella sua bacheca. Stavolta sembra che nessuno lo possa fermare. Sfida tra numeri 1, quello di oggi e quello che ha occupato il vertice quattro anni fa. Medvedev, che è l'unico ai tennisti ancora in corsa vincitore in passato, al Foro Italico, cerca il colpaccio contro Sinner, che proverà ad allungare la sua serie vincente, arrivata a 32 vittorie consecutive nei tornei 1000, record assoluto.

Orario e dove vedere in TV anche in chiaro Sinner-Medvedev

Sinner sfida Medvedev a Roma. La semifinale, molto attesa, si potrà seguire in diretta TV su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW, rigorosamente per abbonati. Tutti gli incontri Jannik vanno in onda anche in chiaro, per seguire la sfida con Medvedev basterà collegarsi su TV8, streaming con tv8.it. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Ruud-Darderi inizieranno alle ore 15.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Questa sarà la sfida numero 17 tra Sinner e Medvedev. Jannik ha perso le prime sei sfide, per poi vincerne nove delle successive dieci. Insomma negli ultimi due anni e mezzo è cambiato e nettamente il verso, in mezzo solo il successo di Wimbledon 2024 per il tennista italiano, che ha vinto l'ultimo precedente a Indian Wells quando si impose in finale con il punteggio di 7-6 7-6.

L'avversario di Sinner in finale

Se Jannik Sinner riuscirà a vincere anche la semifinale, se ci riuscirà otterrà il 33° successo in fila in un torneo 1000, si qualificherà per il secondo anno consecutivo per la finale degli Internazionali d'Italia, che si disputerà domenica 17 maggio. Il suo avversario sarebbe il vincente dell'altra semifinale, quella che disputeranno nel pomeriggio Casper Ruud e Luciano Darderi.