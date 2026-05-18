I Mondiali 2026 su DAZN: 104 partite live, show esclusivi e funzioni con l’intelligenza artificiale

DAZN alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2026 e promette un racconto senza precedenti: tutte le 104 partite del torneo saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma, con commento in italiano, nuovi show originali e un ecosistema tecnologico pensato per trasformare il tifoso in protagonista. Per la prima volta DAZN sarà broadcaster del Mondiale in tre Paesi, ossia Italia, Spagna e Giappone. Sarà un viaggio inedito dove verranno raccontate le storie delle 48 nazionali partecipanti, con 69 partite che verranno trasmesse in esclusiva.

"È la prima volta che DAZN racconta il Mondiale in Italia e vuole farlo in una maniera diversa", ha spiegato Michele Dalai, SVP Content DAZN Italia. "Vogliamo che questa Coppa del Mondo venga ricordata per come l’abbiamo raccontata noi, nel nostro stile e con i nostri contenuti". Si tratta di un progetto editoriale imponente che coprirà quasi l'intera giornata con inviati negli Stati Uniti e il grippo che seguirà tutta la Coppa del Mondo dall'Italia: 16 ore live al giorno, oltre 1000 contenuti in 39 giorni e tre troupe negli Stati Uniti per seguire il torneo direttamente dal campo. Durante tutto il torneo andrà in onda anche "BordoCam", il programma che mostra tutti i dettagli inediti delle partite con immagini dal campo e dalle panchine che generalmente non si vedono in diretta.

La squadra di DAZN per i Mondiali

La programmazione accompagnerà gli utenti dal mattino fino a notte inoltrata. Si parte con "Wake Cup", il morning show dedicato ai momenti salienti della notte, in pratica una rassegna stampa con immagini. Nel pomeriggio spazio a "Copa Mundial", live dall’Adidas Brand Center di Milano tra calcio, ospiti e cultura pop e infine "Times Square – L’Ora del Mondiale", il prime time guidato da Diletta Leotta insieme ai principali talent della piattaforma, da Massimo Ambrosini a Ciro Ferrara che farà da pre e post partita degli eventi principali della giornata.

Diletta Leotta condurrà lo show serale

Accanto ai contenuti live, DAZN punta forte sull’innovazione tecnologica, come psiegato da Sandeep Tiku, Group CTO di DAZN che ha introdotto le principali novità dal punto di vista tecnologico: l'app diventerà una piattaforma sempre più interattiva e social, con contenuti live e on demand disponibili durante tutta la giornata e nuove funzionalità pensate per coinvolgere i tifosi prima, durante e dopo le partite. Tra le novità ci sarà DAZN Stories, formato mobile con clip brevi e interattive dedicate ai momenti chiave delle partite, dalle reti alle grandi parate, mentre le "Live Chat with the Stars" permetteranno ai tifosi di interagire in diretta con calciatori e protagonisti del calcio internazionale, pronti a rispondere a tutte le domande dei tifosi. Ampio spazio anche all’intelligenza artificiale con MyClips e "Crystal Ball", il nuovo motore AI che suggerirà contenuti personalizzati, highlights e clip generate in tempo reale in base ai gusti degli utenti. Potrà anche creare video su richiesta, ad esempio raccogliendo automaticamente i migliori gol di un giocatore o i momenti più importanti di una squadra.

L’opera dell’artista Marcello Pipitone

FanZone, già forte di oltre 100 milioni di utenti nel mondo, verrà ulteriormente potenziata: i tifosi potranno creare avatar personalizzati, scegliere la propria squadra del cuore, partecipare a quiz, sondaggi e chat live, oltre a sostenere il proprio team nelle "fan battle" durante le partite. L’obiettivo di DAZN è rendere il tifoso protagonista attivo dell’esperienza Mondiale, trasformando la piattaforma in un vero "social media dello sport". Il Mondiale su DAZN è stato presentato da un'installazione del designer milanese Marcello Pipitone che ha portato in scena i colori di questo torneo attraverso degli abiti fatti con le bandiere delle squadre partecipanti, un'opera corale, che racconta la diversità e l'universalità del calcio attraverso la forza cromatica delle nazioni protagoniste.