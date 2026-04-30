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L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: “Giocherà le partite negli Stati Uniti”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA ha garantito la presenza dell’Iran ai Mondiali 2026, affermando che l’Iran giocherà negli Stati Uniti.
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A cura di Alessio Morra
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Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA di Vancouver ha garantito che l'Iran giocherà i Mondiali del 2026 e lo farà giocando regolarmente negli Stati Uniti: "L'Iran parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA 2026. E naturalmente l'Iran giocherà negli Stati Uniti d'America".

(in aggiornamento)

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