L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: “Giocherà le partite negli Stati Uniti”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA di Vancouver ha garantito che l'Iran giocherà i Mondiali del 2026 e lo farà giocando regolarmente negli Stati Uniti: "L'Iran parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA 2026. E naturalmente l'Iran giocherà negli Stati Uniti d'America".

(in aggiornamento)