Lukaku salva il Belgio in 25 secondi contro l’Egitto: avvio di Mondiali in salita per Rudi Garcia

Esordio in salita per il Belgio ai Mondiali 2026: sotto di un gol contro l’Egitto, la squadra di Rudi Garcia viene salvata dall’ingresso di Lukaku. Al centravanti bastano 25 secondi per propiziare l’autorete dell’1-1.

Romelu Lukaku entra e fa la differenza per il Belgio nel complicato match d'esordio nei Mondiali 2026 contro l'Egitto. Ci ha messo infatti circa 25 secondi il centravanti del Napoli dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, per metterci lo zampino nell'azione che ha portato all'1-1 dopo che la rete di Ashour aveva illuso la squadra africana. Gioia incontenibile per Rudi Garcia, che ha azzeccato il cambio in una squadra che fino all'ingresso del centravanti, aveva pagato a caro prezzo l'assenza di un riferimento in area di rigore.

L'Egitto parte forte, Belgio in difficoltà

Non è stato certamente il miglior Belgio quello visto a Seattle, con l'Egitto che si è mostrato decisamente più organizzato e anche in palla fisicamente. Non un caso che dopo un primo tempo nettamente superiore, i Faraoni abbiano trovato la rete con uno scatenato Ashour. Un fendente fortissimo il suo, per battere l'incolpevole Courtois e portare avanti suoi. Praticamente nulla la reazione belga, con una chance per De Bruyne, e tanti errori soprattutto dalla metà campo in su senza mai risultare incisivi. Troppo poco per una squadra considerata tra le migliori di quelle presenti ai Mondiali.

Lukaku entra e segna, Rudi Garcia si salva

Nella ripresa, il match è diventato molto divertente, con occasioni da una parte e dall'altra, senza respiro. Palo di De Bruyne e occasioni pericolose ancora per Ashour e Marmoush, l'attaccante del Manchester City. Al 66′ ecco la svolta, con l'ingresso in campo di un Lukaku che non è sembrato anche fisicamente al top della forma. Eppure dopo 25 secondi, ecco che il centravanti, con la cattiveria di chi attacca l'area, si è gettato in mezzo a due difensori avversari, costringendo Hany al beffardo tocco che ha battuto il suo portiere. Grandi meriti di Lukaku per lo zampino decisivo per l'1-1. Quanto era mancato in precedenza l'attaccante per cercare di fare la differenza in area di rigore. Anche nel finale è stato lui senza dubbi il pericolo numero uno per la difesa egiziana che comunque è riuscita a reggere.