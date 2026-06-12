Mondiali 2026 oggi in TV su Rai e DAZN, dove vedere Canada-Bosnia e Stati Uniti-Paraguay: gli orari delle partite

Seconda giornata dei Mondiali 2026 e due partite da seguire in TV e in streaming: alle 21 scende in campo il Canada contro la Bosnia, alle 3 di notte gli Stati Uniti contro il Paraguay. Dirette su Rai e DAZN.

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Dopo la partita inaugurale che ha aperto ufficialmente le porte ai Mondiali 2026, oggi venerdì 12 giugno si disputa la seconda giornata del torneo iridato che si svolge tra Canada, Stati Uniti e Messico. In programma nel calendario FIFA ci sono due partite: Corea del Sud-Repubblica Ceca, già disputata alle 4.00 di questa mattina, ora italiana, e Canada-Bosnia in programma alle 21.00 di questa sera. Nella notte, la primissima mattina del 13 giugno, alle 3.00 italiane scenderanno in campo anche Stati Uniti e Paraguay.

I Mondiali 2026 sono ufficialmente iniziati e con loro anche la sciarada degli orari da tenere sempre sotto controllo per non perdere nessuna delle partite in calendario. Ovviamente si deve giocare con i vari fusi orari tra i tre Paesi ospitanti e l'Italia, in un concatenarsi di appuntamenti che si espandono anche fino a notte fonda. Dunque ecco cosa accadrà oggi e quali sono le partite in programma e su quali canali si potranno vedere, tenendo ben presente che DAZN ha i diritti di tutte le partite, ma solo per abbonati, mentre la Rai si è aggiudicata, in chiaro, i match più importanti.

Canada-Bosnia è la partita in TV in chiaro sulla Rai

Con Corea del Sud-Repubblica Ceca giocata questa mattina con fischio di inizio alle 4, oggi venerdì 12 giugno si disputa un altro incontro che equivale all'esordio del Canada, altro Paese ospitante che scenderà in campo alle 21:00 italiane contro la Bosnia. Si giocherà allo stadio di Toronto subito dopo che si sarà conclusa una delle tre cerimonie d'apertura del torneo iridato. Il match si potrà vedere non solo per gli abbonati DAZN, con commento di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani, ma anche in chiaro, visibile a tutti in diretta grazie ai servizi Rai. In TV appuntamento su Rai Uno e su Rai 4K per vederla ad alta definizione. In streaming l'appuntamento è invece sulla piattaforma RaiPlay. Telecronaca di Giuseppe Galati e Lele Adani.

Venerdì 12 giugno

21:00 – Canada-Bosnia: Rai Uno e DAZN

Stati Uniti – Paraguay, l'altra partita su DAZN

La seconda partita a distanza di poche ore da quella di Canada-Bosnia è alle 3.00 del mattino (orario italiano) di sabato 13 giugno quando a scendere in campo sarà la terza e ultima nazione ospitante i Mondiali: gli Stati Uniti. La nazionale di Pochettino debutterà contro il Paraguay al "SoFi" Stadium di Los Angeles. La partita non rientra nel pacchetto a disposizione della Rai per la visione in chiaro e sarà trasmessa solamente per i propri abbonati da DAZN. Poi, sempre sabato 13 giugno il palinsesto prosegue con Qatar-Svizzera alle 21:00.

Sabato 13 Giugno

3:00 – Stati Uniti – Paraguay: DAZN

Mondiali 2026, le partite di oggi venerdì 12 giugno

Sono due le partite in programma oggi, la prima si gioca questa sera alle 21.00 e si vedrà sia su Rai 1 (e Rai4K per l'alta definizione) sia su DAZN ma in quest'ultimo caso solamente per gli abbonati, a pagamento. In streaming, gratuitamente su RaiPlay. Poi, per gli amanti delle ore piccole, appuntamento subito dopo alle 3.00 del mattino per la seconda partita in calendario. Ecco nel dettaglio i due incontri in programma:

Le partite di oggi

ore 21 di venerdì 12 giugno – Canada-Bosnia: Rai Uno e DAZN

ore 3 di sabato 13 giugno – Stati Uniti-Paraguay: DAZN