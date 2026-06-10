Tutti gli stadi dei Mondiali 2026: dove si giocherà tra USA, Messico e Canada

I Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, prenderanno il via giovedì 11 giugno 2026 al Mexico City Stadium e si chiuderanno domenica 19 luglio con la finale al New York New Jersey Stadium.

Il Los Angeles Stadium.

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I Mondiali di calcio 2026 prenderanno il via a partire da giovedì 11 giugno 2026 al Mexico City Stadium con la sfida tra Messico e Sudafrica per poi chiudersi con la finale prevista domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Per la prima volta in assoluto, il torneo sarà ospitato congiuntamente da tre nazioni: Stati Uniti, Messico e Canada. Le partite si disputeranno in 16 stadi appartenenti ad altrettante 16 città ospitanti sparse per tutto il continente nordamericano (11 negli Stati Uniti, 3 in Messico e 2 in Canada).

Come previsto dal regolamento ufficiale, la FIFA impone agli stadi di abbandonare temporaneamente i loro nomi commerciali (legati soprattutto agli sponsor dei club di NFL o MLS ndr) per adottare nomi generici legati alla città. Il leggendario stadio di Città del Messico ospiterà la partita inaugurale del torneo l'11 giugno 2026. Diventerà così il primo stadio nella storia del calcio a ospitare partite di tre diverse edizioni dei Mondiali (dopo quelle leggendarie del 1970 con Pelé e del 1986 con Diego Maradona). Ma non è tutto, il Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) a Inglewood è considerato l'impianto sportivo più costoso mai costruito al mondo, con un prezzo di realizzazione stimato intorno ai 5,5 miliardi di dollari.

Il New York New Jersey Stadium.

Gli stadi dei Mondiali 2026 negli USA: a New York la finale del 19 luglio

New York/New Jersey: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) 82.500 spettatori

L'impianto è noto per la sua facciata esterna rivestita e un enorme sistema di luci a LED.

(MetLife Stadium) 82.500 spettatori L'impianto è noto per la sua facciata esterna rivestita e un enorme sistema di luci a LED. Dallas (Arlington): Dallas Stadium (AT&T Stadium) 94.000 spettatori

È una delle strutture a campata unica più grandi al mondo dotata di tetto retrattile che si apre in 12 minuti. Viene considerato un autentico esempio dell'architettura moderna.

(AT&T Stadium) 94.000 spettatori È una delle strutture a campata unica più grandi al mondo dotata di tetto retrattile che si apre in 12 minuti. Viene considerato un autentico esempio dell'architettura moderna. Atlanta: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) 75.000 spettatori

Lo stadio ha come sua caratteristica più famosa il tetto retrattile a "mulinello". Tra gli stadi più sostenibili al mondo.

(Mercedes-Benz Stadium) 75.000 spettatori Lo stadio ha come sua caratteristica più famosa il tetto retrattile a "mulinello". Tra gli stadi più sostenibili al mondo. Los Angeles (Inglewood): Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) 70.000 spettatori

Un autentico capolavoro da 5,5 miliardi di dollari. Stadio dalla natura ibrida indoor-outdoor : il campo è scavato per 30 metri sotto il livello del suolo.

(SoFi Stadium) 70.000 spettatori Un autentico capolavoro da 5,5 miliardi di dollari. Stadio dalla natura : il campo è scavato per 30 metri sotto il livello del suolo. Houston: Houston Stadium (NRG Stadium) 72.000 spettatori

Aperto nel 2002, è il primo stadio nella storia della NFL a essere dotato di un tetto retrattile e si distingue per la sua sezione "Bull Pen", che ospita il settore più rumoroso del tifo casalingo degli Houston Texans della NFL.

(NRG Stadium) 72.000 spettatori Aperto nel 2002, è il primo stadio nella storia della NFL a essere dotato di un tetto retrattile e si distingue per la sua sezione "Bull Pen", che ospita il settore più rumoroso del tifo casalingo degli Houston Texans della NFL. San Francisco Bay Area: San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) 71.000 spettatori

Dotato di una tecnologia sostenibile, sul tetto di questa struttura così come gli altri impianti statunitensi, ci sono diversi pannelli solari.

(Levi's Stadium) 71.000 spettatori Dotato di una tecnologia sostenibile, sul tetto di questa struttura così come gli altri impianti statunitensi, ci sono diversi pannelli solari. Seattle: Seattle Stadium (Lumen Field) 69.000 spettatori

La particolarità di questo stadio sono i due enormi tetti mobili. La sua forma a ferro di cavallo con un'estremità nord aperta lo rende unico offrendo una splendida vista sullo skyline di Seattle.

(Lumen Field) 69.000 spettatori La particolarità di questo stadio sono i due enormi tetti mobili. La sua forma a ferro di cavallo con un'estremità nord aperta lo rende unico offrendo una splendida vista sullo skyline di Seattle. Philadelphia: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) 69.000 spettatori

È considerato come lo stadio più "verde" del mondo dotato di 11.000 pannelli solari.

(Lincoln Financial Field) 69.000 spettatori È considerato come lo stadio più "verde" del mondo dotato di 11.000 pannelli solari. Kansas City: Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) 73.000 spettatori

Costruito negli anni '70, non ha tetti o coperture futuristici, ma è considerato un capolavoro di visibilità. Inoltre, è considerato come l'impianto sportivo più rumoroso del mondo.

(Arrowhead Stadium) 73.000 spettatori Costruito negli anni '70, non ha tetti o coperture futuristici, ma è considerato un capolavoro di visibilità. Inoltre, è considerato come l'impianto sportivo più rumoroso del mondo. Boston (Foxborough): Boston Stadium (Gillette Stadium) 65.000 spettatori

Lo stadio, dopo un'importante ristrutturazione, è dotato di un tabellone video da stadio ad alta definizione e ha una superficie di 22.000 metri quadrati, 50.000 metri quadrati di spazi di ospitalità, e una connessione totale tra tutti i livelli degli spalti e altro ancora.

(Gillette Stadium) 65.000 spettatori Lo stadio, dopo un'importante ristrutturazione, è dotato di un tabellone video da stadio ad alta definizione e ha una superficie di 22.000 metri quadrati, 50.000 metri quadrati di spazi di ospitalità, e una connessione totale tra tutti i livelli degli spalti e altro ancora. Miami (Miami Gardens): Miami Stadium (Hard Rock Stadium) 65.000 spettatori

Dotato di una grande tettoia aperta al centro, è uno degli impianti usati maggiormente per svariati tipi di eventi.

Mexico City Stadium.

Prima partita della Coppa del Mondo 2026 in Messico: tutti gli stadi

Città del Messico: Mexico City Stadium (Estadio Azteca)

Per i Mondiali la strutture è stata completamente ristrutturata con l'installazione di un nuovo tetto leggero con pannelli fotovoltaici e una facciata con schermi e luci LED dinamiche.

(Estadio Azteca) Per i Mondiali la strutture è stata completamente ristrutturata con l'installazione di un e una facciata con schermi e luci LED dinamiche. Guadalajara: Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

Uno stadio particolare dotato di una forma che ricorda un vulcano. Le pareti esterne sono ricoperte di erba naturale che sale dal terreno fino alla base delle tribune

(Estadio Akron) Uno stadio particolare dotato di una forma che ricorda un vulcano. Le pareti esterne sono ricoperte di erba naturale che sale dal terreno fino alla base delle tribune Monterrey: Estadio Monterrey (Estadio BBVA)

Si tratta dello stadio in cui gioca la squadra messicana del Monterrey. Una meraviglia di modernità dotata di soluzioni energetiche compatte e tecniche all'avanguardia.

BC Place Vancouver.

A Toronto e Vancouver I match dei Mondiali 2026 in Canada