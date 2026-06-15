Mendes scopre in tv il boom di follower di Vozinha dopo l’impresa di Capo Verde ai Mondiali: “Cosa?”

Ryan Mendes di Capo Verde scopre in diretta quanti follower ha guadagnato il portiere Vozinha dopo l’impresa contro la Spagna ai Mondiali.

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Chi l'avrebbe mai detto che dopo Spagna-Capo Verde si sarebbe più parlato dei calciatori dello Stato insulare dell'Africa occidentale che di quelli delle Furie Rosse. E invece così è stato dopo che i capoverdiani hanno costretto i più blasonati avversari al sorprendente 0-0. Gli uomini di Pedro Leitao Brito si sono presi la vetrina, con un vero e proprio bagno di popolarità del tutto inaspettato. Basta pensare a quanto accaduto al portiere di Capo Verde Vozinham protagonista assoluto della sfida premiato poi come man of the match. Lo ha scoperto con un vero e proprio colpo di scena in primis il compagno Ryan Mendes dopo la partita.

Ryan Mendes scopre quanti follower ha guadagnato Vozinha dopo l'impresa di Capo Verde

Solita girandola di interviste per i calciatori al termine dell'esordio ai Mondiali. Il calciatore che milita in Turchia con la maglia dell'Igdir è stato interrogato sui temi del pareggio contro la Spagna dall'inviata della TV brasiliana. La giornalista ad un certo punto ha tirato fuori lo smartphone per mostrare a Mendes il profilo Instagram del suo compagno di squadra Vozinha. "Ti racconto un segreto" ha iniziato l'addetta ai lavori che ha proseguito poi: "Devi promettermi che resterà solo tra me e te, e tutto il Brasile". In pratica è stato fatto vedere all'attaccante di Capo Verde il nuovo numero dei follower del portiere: durante la partita, si è passati da circa 50mila a più di un milione e mezzo.

Quando il calciatore ha guardato lo schermo è rimasto sbalordito con tanto di mani davanti alla bocca ed espressione sorpresa: "Cosa?? Ok lascio che sia tu a dirglielo, si scioglierà per l'emozione. Mi raccomando: fateglielo vedere". Letteralmente incredulo dunque Ryan Mendes commosso ed emozionato per il suo compagno.

La gioia di Vozinha per l'inaspettata popolarità sui social

E poco dopo in mixed zone è arrivato proprio Vozinha che è sembrato quasi spaesato per tutti i complimenti ricevuti dopo la prova contro la Spagna. La giornalista lo ha incalzato: "Quanti followers avevi ad inizio Mondiali? Erano 50mila, quanti ne hai adesso". Sorpreso e anche un po' imbarazzato il 40enne che ha dimostrato di aver capito quanto accaduto: "Mi hanno detto che forse sono arrivato a mezzo milione, ma non lo so. Il mio Instagram è bloccato, non riesco nemmeno a controllare". Di certo però non si aspettava di essere arrivato quasi 1.5 milioni: "È pazzesco. Pazzesco". Un ringraziamento speciale per tutti, senza sapere che i numeri nel frattempo sono aumentati ancora fino a 2 milioni. Incredibile ma vero.