Capo Verde fa l’impresa all’esordio ai Mondiali: fermata sul pari la Spagna campione d’Europa
Vale come una vittoria il pareggio che Capo Verde ha imposto alla Spagna. All'esordio ai Mondiali contro i campioni d'Europa in carica, Capo Verde ferma la Roja sul punteggio di 0-0 mostrando una fase difensiva quasi perfetta che non consente a Yamal (entrato nella ripresa ndr) e compagni di riuscire a trovare la rete. Nel finale ci prova anche Cucurella ma il portiere Vozinha fa buona guardia e impone alla Spagna a un pareggio a dir poco inaspettato.
Il pareggio della Spagna che stecca la prima contro Capo Verde
Come prevedibile la Spagna inizia la partita cercando subito il gol ma in realtà i primi 45 minuti si erano chiusi sul punteggio di 0-0. Capo Verde fa una fase difensiva perfetta a dimostrazione di aver studiato i propri avversari non concedendo praticamente nulla almeno fino al 39′, minuto in cui la Spagna è andata a un passo dal vantaggio. Cucurella ispira e Ferran Torres va a concludere, sulla traversa, sulla ribattuta va di testa Oyarzabal, ma il portiere allunga in angolo. Un asse che si è ripetuto poco dopo e ha visto il portiere Vozinha vincere il duello col giocatore del Barcellona. Ma nulla da fare, la Spagna non riesce a buttare giù il muro eretto da Capo Verde che dimostra di non essere una semplice comparsi a questi Mondiali, ma una nazionale che si batterà per tutte e tre le partite prima di tirare le somme.
E così con occasioni sprecate e una difesa perfetta, la Spagna deve andare negli spogliatoi senza aver segnato un gol iniziando il secondo tempo di nuovo dal punteggio di 0-0. Nella ripresa la Spagna prova a creare ancora il gol insistenza ma non riesce ancora a trovare la via del gol fermata da un super portiere Vozinha e anche dall'imprecisione. Addirittura nel finale Borges si rende pericoloso! Su cross dalla bandierina, il giocatore di Capo Verde stacca solo al centro e colpisce di testa, ma blocca Unai Simon. Ma grande merito a Capo Verde per la partita a dir poco perfetta giocata soprattutto in fase difensiva. Un punto a testa dunque per Spagna e Capo Verde nella gara inaugurale del gruppo H in attesa di capire come andrà a finire l'altra partita del raggruppamento tra Uruguay e Arabia Saudita.