Capo Verde fa l’impresa all’esordio ai Mondiali: fermata sul pari la Spagna campione d’Europa

Capo Verde all’esordio ai Mondiali ferma sul pari la Spagna campione d’Europa in carica. Finisce 0-0 la prima partita della Roja nella fase a gironi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vale come una vittoria il pareggio che Capo Verde ha imposto alla Spagna. All'esordio ai Mondiali contro i campioni d'Europa in carica, Capo Verde ferma la Roja sul punteggio di 0-0 mostrando una fase difensiva quasi perfetta che non consente a Yamal (entrato nella ripresa ndr) e compagni di riuscire a trovare la rete. Nel finale ci prova anche Cucurella ma il portiere Vozinha fa buona guardia e impone alla Spagna a un pareggio a dir poco inaspettato.

Un momento della sfida tra Spagna e Capo Verde.

Il pareggio della Spagna che stecca la prima contro Capo Verde

Come prevedibile la Spagna inizia la partita cercando subito il gol ma in realtà i primi 45 minuti si erano chiusi sul punteggio di 0-0. Capo Verde fa una fase difensiva perfetta a dimostrazione di aver studiato i propri avversari non concedendo praticamente nulla almeno fino al 39′, minuto in cui la Spagna è andata a un passo dal vantaggio. Cucurella ispira e Ferran Torres va a concludere, sulla traversa, sulla ribattuta va di testa Oyarzabal, ma il portiere allunga in angolo. Un asse che si è ripetuto poco dopo e ha visto il portiere Vozinha vincere il duello col giocatore del Barcellona. Ma nulla da fare, la Spagna non riesce a buttare giù il muro eretto da Capo Verde che dimostra di non essere una semplice comparsi a questi Mondiali, ma una nazionale che si batterà per tutte e tre le partite prima di tirare le somme.

E così con occasioni sprecate e una difesa perfetta, la Spagna deve andare negli spogliatoi senza aver segnato un gol iniziando il secondo tempo di nuovo dal punteggio di 0-0. Nella ripresa la Spagna prova a creare ancora il gol insistenza ma non riesce ancora a trovare la via del gol fermata da un super portiere Vozinha e anche dall'imprecisione. Addirittura nel finale Borges si rende pericoloso! Su cross dalla bandierina, il giocatore di Capo Verde stacca solo al centro e colpisce di testa, ma blocca Unai Simon. Ma grande merito a Capo Verde per la partita a dir poco perfetta giocata soprattutto in fase difensiva. Un punto a testa dunque per Spagna e Capo Verde nella gara inaugurale del gruppo H in attesa di capire come andrà a finire l'altra partita del raggruppamento tra Uruguay e Arabia Saudita.