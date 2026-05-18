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Lautaro lancia un coro contro il Milan, Ciccio Graziani: “Lui non può”. Imbarazzo nello studio Rai

Durante i festeggiamenti dell’Inter Lautaro Martinez ha lanciato un coro che i tifosi dell’Inter hanno raccolto. Un coro offensivo verso il Milan. Tutto in diretta TV. Ciccio Graziani ha criticato fortemente l’attaccante argentino.
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A cura di Alessio Morra
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L'Inter acclamata dai suoi tifosi, in circa 400 mila hanno accompagnato i campioni d'Italia per le strade di Milano, ha celebrato con tutti gli onori lo Scudetto numero 21. Momenti di gioia purissima per i nerazzurri che hanno festeggiato a lungo, dal campo allo spogliatoio fino a Piazza del Duomo. La Domenica Sportiva, in onda durante le celebrazioni, a un certo punto della puntata ha aperto una finestra sui festeggiamenti. In quel momento è partito un coro, lanciato da Lautaro, raccolto dai tifosi che hanno usato parole poco eleganti, per usare un eufemismo, nei confronti dei supporter del Milan. E in studio ne è nato subito un dibattito su quelle parole nell'imbarazzo generale.

I festeggiamenti dell'Inter a Piazza del Duomo

La festa dell'Inter è stata infinita. Prima della partita con il Verona, durante la sfida e dopo il match di San Siro con la presentazione e la celebrazione negli spogliatoi. Poi dalle 19 il pullman scoperto è partito ed è stato a lungo per le vie di Milano. Una volta giunti a Piazza del Duomo, nel culmine dei festeggiamenti, i calciatori nerazzurri hanno celebrato l'evento con i propri tifosi. La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, in onda durante quei momenti decide di mandare in onda qualche minuto dei festeggiamenti.

Lautaro lancia un coro, i tifosi raccolgono

Quando le immagini e soprattutto l'audio arrivano in diretta da Milano si vede Lautaro Martinez con il microfono lanciare un coro verso i suoi tifosi: "Chi non salta insieme a noi cos'è? Chi non salta insieme a noi cos'è? È un milanista…". I tifosi raccolgono usano una frase offensiva. Il coro si ripete. Lautaro continua, i tifosi nerazzurri rispondono. A quel punto le immagini staccano. Si torna in studio. La parola la prendono i conduttori Simona Rolandi e Paolo Maggioni, che cercano di cambiare l'argomento, imbarazzati.

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Graziani durissimo con Lautaro: "I tifosi possono fare questi cori, lui no"

Interviene Ciccio Graziani, ex calciatore, campione del mondo del 1982, che dice: "Questa cosa qui non mi piace. Ci vuole rispetto in un momento così, di gioia, di entusiasmo". Fabio Galante, ex nerazzurro, presente in studio, minimizza. Graziani continua: "Possono farli i tifosi questi cori, ma lui no, è il Capitano!". La discussione in studio termina poco dopo, con ognuno che resta nelle proprie posizioni nell'imbarazzo generale, non tanto per la polemica per le parole andate in onda. Sui social invece la polemica prosegue e con toni forti, considerata la rivalità cittadina e l'opportunità di dire certe frase o meglio di aizzare dei tifosi festanti.

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