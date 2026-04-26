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Torino-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Inter va in casa del Torino per dare la zampata finale a questo campionato e avvicinarsi allo Scudetto: dove vedere la partita in streaming e in diretta tv.
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A cura di Ada Cotugno
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Soltanto quattro punti separano l'Inter dalla vittoria dello Scudetto: il 21esimo titolo della storia nerazzurra è sempre più vicino e la trasferta di Torino sarà un tassello decisivo per chiudere questo campionato al primo posto e festeggiare con quattro giornate d'anticipo. La squadra di Chivu andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino oggi, domenica 26 aprile, alle ore 18:00. Diretta tv su Sky e in streaming in contemporanea su DAZN.

Dopo la sosta i nerazzurri hanno trovato quattro vittorie consecutive, decisive a scappare in avanti di 12 punti rispetto alla seconda in classifica. In settimana hanno archiviato anche l'accesso alla finale di Coppa Italia grazie al ribaltone sul Como e potrebbero chiudere la stagione con un doblete. Il Torino invece è già salvo e non perde da tre partite di fila: D'Aversa sta cercando di dare continuità alla squadra e spera di fare uno sgambetto all'Inter per portarsi a casa una vittoria di prestigio.

Dove vedere Torino-Inter in diretta tv e streaming: l'orario

La partita fra Torino e Inter andrà in scena oggi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio, oppure in diretta streaming tramite l'app SkyGo o ancora su NOW. Per lo streaming ci sarà a disposizione in contemporanea anche la diretta su DAZN tramite l'app o il sito ufficiale.

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Torino-Inter, le formazioni della partita di Serie A

Il Torino recupera Zapata per l'attacco, ma potrebbe partire dalla panchina in via precauzionale. In vantaggio per una maglia da titolare ci sono Simeone e Adam. L'Inter scende in campo con la miglior formazione, con l'unico dubbio che riguarda la porta e il ballottaggio tra Sommer e Martinez. In attacco confermata la coppia formata da Pio Esposito e Thuram.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa

INTER (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, Akanji, Bisseck, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu

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