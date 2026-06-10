La Norvegia andrà ai Mondiali con 6mila arance, 300kg di pesce e tre chef di fama mondiale

Il piano della Norvegia per i Mondiali riguarda anche la cucina: va negli Stati Uniti con tre chef, portandosi dietro tonnellate di prodotti tipici norvegesi per la dieta dei calciatori.

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Erling Haaland ci ha abituati alla sua dieta estrema fatta di latte crudo, bistecche e altri "super alimenti", un regime alimentare che manterrà anche ai Mondiali. Nella sua delegazione la Norvegia ha incluso tre chef di fama mondiale che cucineranno piatti tipici per permettere ai calciatori di continuare ad alimentarsi con cibi che conoscono e a rispettare la dieta prestabilita anche se si trovano in un altro continente.

La federazione non ha scelto dei nomali cuochi ma tre professionisti di spicco come Aron Espeland, Eirik Tufte e Christian Karlsson, capo chef della nazionale dagli anni '90: ha cominciato a studiare il menù un anno fa, come racconta il quotidiano VG.no che è entrato all'interno delle cucine. I giocatori continueranno a seguire la loro classica alimentazione, con le materie prime che sono arrivaste negli Stati Unti direttamente dalla Norvegia.

La foto di squadra della Norvegia prima dei Mondiali

La dieta ferrea della Norvegia ai Mondiali

Non si tratta soltanto di seguire una dieta bilanciata e adatta a questo tipo di competizione, ma di mangiare prodotti tipici variando gli alimenti utilizzando materie prime norvegesi. Il bagaglio della nazionale di Haaland per i Mondiali è pesante: all'interno ci sono 300kg di pesce tra dentice e salmone, 116 kg di formaggio tipico norvegese e oltre 6000 arance che serviranno a preparare 15 litri di succo fresco ogni mattina. La Norvegia ha ideato un piano a tutto tondo per i Mondiali e nella sua delegazione ha incluso due cuochi di fama mondiale, oltre allo chef che segue la squadra da oltre 30 anni.

Saranno loro il punto di forza fuori dal campo. Dovranno preparare un buffet quattro volte al giorno con alimenti vari che diventeranno il carburante in dispensabile per gli allenamenti e le partite. Durante i Mondiali la Norvegia soggiornerà a Greensboro, nella Carolina del Nord, dove nel prossimo periodo sono attese temperature oltre i 35 gradi che avranno un impatto anche sui piatti che verranno serviti. Un'organizzazione capillare che non riguarda solo il gioco, ma tutti gli aspetti dello sport che vengono curati in ogni minimo dettaglio, al punto da portarsi dietro i prodotti tipici che i giocatori consumano abitualmente.