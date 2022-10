La dieta estrema di Haaland: mangia pezzi di cuore e fegato, li mostra fiero in un video Erling Haaland per rendere in maniera eccezionale segue un’alimentazione rigida con una dieta molto particolare. Ecco i retroscena sulla stessa, svelati dal diretto interessato.

Il fiuto per il gol di Erling Haaland è fuori dal comune. La sua capacità di trovarsi sempre al posto giusto al momento giusto, e l'eccezionalità e facilità con cui riesce ad andare a segno sono doti da predestinato. Tutto anche grazie ad una fisico impressionante, elastico e potente, che gli permette di rendere al top e di esprimersi nel migliore dei modi. Sicuramente madre natura è stata molto generosa con questo ragazzo, figlio di un calciatore e di una campionessa di eptathlon, ma poi il diretto interessato ci ha messo molto del suo. Oltre agli allenamenti, c'è anche un attenzione all'alimentazione e allo stile di vita maniacale.

Citare i numeri già superlativi di Haaland nella sua prima stagione al Manchester City è quasi superfluo, anche perché gli stessi sono destinati a cambiare in fretta. Quella che non cambia è la cura con cui il bomber e il suo entourage seguono anche le situazioni extra-campo, iniziando dalla dieta. La sua principale fonte d'ispirazione è stato Cristiano Ronaldo, uno che a tavola e nella vita privata non sgarra praticamente mai, con l'obiettivo poi di essere sempre al top della forma e rendere al massimo.

Gli alimenti della speciale dieta di Haaland

È stato lo stesso Haaland a rivelare di aver adottato a modello CR7 per disporre di un fisico straripante. L'obiettivo principale è quello di mangiare il più sano possibile, con le giuste decisioni dietetiche nella speranza di replicare proprio gli eccellenti risultati del portoghese. Crescita muscolare, come confermato da 12 kg presi durante l'esperienza in Germania, finalizzata ad aumentare esplosività e velocità senza il rischio di "appesantirsi".

Haaland mostra il sistema di filtraggio della sua acqua

Il suo è un piano alimentare abbastanza curioso, che finora però ha portato importanti risultati. Il tutto è stato rivelato in un documentario dal titolo "Haaland: The Big Decision", in cui Erling stimolato dall'intervistatore si lascia andare anche a retroscena sulla sua dieta. Partiamo dal suo fabbisogno giornaliero, che prevede la bellezza di circa 6000 calorie. Per arrivare al necessario, Haaland fa ricorso non solo a pollo, pasta, pesce, verdure senza olio e sale, ma anche ad altro ma anche a pezzi di cuore e fegato di mucca.

Quando il suo interlocutore gli ha mostrato i contenuti del suo frigo, il calciatore ha rivelato: "Voi non mangiate queste cose, ma io mi preoccupo di prendermi cura del mio corpo. Penso che mangiare cibo di qualità che sia il più locale possibile (un riferimento alla possibilità di seguire da vicino anche la filiera produttiva, ndr), è la cosa più importante. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che prendi in giro? O la mucca locale che mangia erba proprio qui vicino? Io mangio il cuore e il fegato".

Anche per quanto concerne i liquidi, Erling Haaland non scende a compromessi. Nessun tipo di bevanda che contenga zucchero, ma soltanto acqua. E non un'acqua comune, ma quella filtrata da un complesso sistema che gli restituisca quella della migliore qualità possibile: "Ho iniziato a filtrare l'acqua che bevo. Penso che possa avere grandi benefici per il mio corpo". A questo poi bisogna aggiungere anche i bagni di ghiaccio e il ricorso costante all'esposizione al sole appena sveglio al mattino. Il tutto per far riferimento al ritmo circadiano, basato sull'orologio biologico che tiene conto anche degli stimoli provenienti dall'esterno, anche per regolare il ritmo sonno-veglia.