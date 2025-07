video suggerito

L’aura di Thiago Silva che dice al suo allenatore cosa fare nel momento decisivo contro l’Inter L’aura di Thiago Silva che dice all’allenatore del Fluminense cosa fare nel momento decisivo contro l’Inter: il difensore brasiliano dimostra una leadership totale e i compagni si mettono a disposizione per raggiungere la qualificazione ai quarti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Thiago Silva è stato uno dei protagonisti della vittoria del Fluminense che ha decretato l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club. Il difensore brasiliano oltre alla prestazione sontuosa in campo ha vestito i panni del collaboratore tecnico di Renato Gaucho nella fase finale della partita suggerendo al suo allenatore di schierare la squadra con un modulo diverso per arginare gli attacchi dell'Inter.

Un siparietto molto significativo andato in scena in occasione del cooling break del minuto 75, con l'ex difensore del Milan che si è avvicinato al suo tecnico e ha suggerito questa modifica tattica, provando a mettere in difficoltà l'attacco dell'Inter che stava proferendo gli ultimi sforzi per arrivare al pareggio.

Thiago Silva dice all'allenatore del Fluminense come giocare nei minuti finali contro l'Inter: leadership totale

Al minuto 75 della partita contro l'Inter, con il Fluminense che sta vincendo 1-0 contro i nerazzurri ma sta subendo gli attacchi della squadra di Chivu che prova a rimettere in equilibrio la partita, Thiago Silva durante il cooling break si avvicina a Renato Gaúcho, allenatore del club brasiliano, e gli suggerisce come disporre la squadra in campo nei minuti finali: "Giochiamo con il 5-4-1 con Arias in attacco ed Everaldo in attacco".

A quel punto Renato ha chiesto chi avrebbe giocato a sinistra e Lima si è offerto di occupare quel ruolo per dare una mano ai compagni in fase difensiva. Condivisione delle idee e grande disponibilità di tutti in un momento fondamentale della partita.

In un momento di evidente difficoltà, Thiago Silva ha mostrato tutta la sua leadership e i compagni si sono messi a disposizione con tutte le energie che avevano per raggiungere il risultato. Il difensore brasiliano ha messo in mostra la sua capacità di essere guida ed esempio per tutta la squadra, che ha compreso il momento e ha sofferto tutta insieme per poter arrivare alla qualificazione ai quarti del FIFA Club World Cup.

Thiago Silva felicissimo: "Nella mia testa era un derby"

Thiago Silva dopo la vittoria del suo Fluminense sull'Inter al Mondiale per Club si è espresso così a DAZN: "Ho pensato per tutto il tempo al Milan, penso che i tifosi del Diavolo saranno contenti per questo risultato. Erano con noi, quindi questa vittoria è anche per loro".

Alla domanda se ha sentito qualcuno da Milanello in questi giorni il difensore brasiliano ha risposto così: "Solo Allegri con cui sono molto amico… Cosa ci siamo detti? Cose nostre (ride, ndr)".

L'ex rossonero è felicissimo per la qualificazione ai quarti di finale: "Sono contento della prestazione, non è facile giocare così contro l'Inter. Sapevamo che era difficile ma difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento. È un risultato molto importante per noi, non era facile: loro hanno giocato la finale di Champions un mese fa, oggi non abbiamo fatto una super partita bisogna fare così quando si gioca contro le squadre europee: lottare e difendere tutti insieme perché sono pericolosissimi. Difensivamente siamo stati eccellenti, hanno avuto difficoltà anche loro ma siamo contenti della qualificazione".