Cos’è successo nella cena di vigilia tra Chelsea e PSG: i dirigenti dei Blues hanno avvisato Maresca

Domenica scorsa il Chelsea ha ribaltato i pronostici stravincendo la finale del Mondiale per Club per 3-0 contro quel PSG che sembrava ingiocabile alla vigilia e puntava a vincere tutti i trofei stagionali. Poco male per la formazione di Luis Enrique, che comunque ha chiuso un'annata che resterà nella storia del club e del calcio francese, grazie al Triplete suggellato dalla vittoria della Champions League. Al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, la squadra di Maresca è stata implacabile fin dal fischio d'inizio, segnando tutti e tre i gol prima dell'intervallo e rendendo quasi impossibile il recupero per il PSG nella ripresa. Un approccio alla partita furioso, che aveva un'ulteriore motivazione, svelata dal ‘Times'.

Cosa era successo alla cena di vigilia della finale del Mondiale per Club

Alla vigilia della finale, durante la classica cena organizzata dalla FIFA a cui avevano partecipato entrambi i club, la delegazione del Chelsea aveva notato qualcosa davvero assurdo e irrispettoso nei loro confronti, ovvero quanto i rappresentanti del PSG fossero impegnati a discutere della logistica post partita, con una preoccupazione soprattutto: come e dove avrebbero ritirato il trofeo spettante al vincitore del Mondiale per Club. I dirigenti dei Blues hanno informato della cosa Enzo Maresca, che a sua volta ne ha messo a conoscenza i giocatori.

Il tutto è diventato benzina potente per far ardere cuori e muscoli di Palmer e compagni nella finale della competizione iridata. E alla fine le preoccupazioni del PSG si sono dimostrate del tutto inutili, visto che il trofeo lo hanno ritirato calciatori e tecnico del Chelsea, con l'onnipresente Donald Trump mischiato in mezzo a loro a festeggiare. La presunzione nello sport, come nella vita, può giocare brutti scherzi: se Luis Enrique fosse stato presente anche lui a quella cena, probabilmente non l'avrebbe presa bene.