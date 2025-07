Il Real Madrid vuole il Mondiale per Club ogni due anni: la richiesta alla FIFA ha un motivo ben preciso

Il Real Madrid ha chiesto alla FIFA di organizzare il Mondiale per Club ogni due anni. La richiesta al massimo ente calcistico da parte degli spagnoli ha un motivo ben preciso: il mese negli USA è stato un enorme successo commerciale per la Casa Blanca.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Real Madrid ha chiesto alla FIFA di organizzare il Mondiale per Club ogni due anni. La richiesta al massimo ente calcistico da parte degli spagnoli ha un motivo ben preciso: il mese negli USA è stato un enorme successo commerciale per la Casa Blanca.

La FIFA ha già confermato che organizzerà una prossima edizione, sebbene non abbia ancora confermato dove si terrà (con le candidature molto forti di Qatar e Brasile), ma rispetto al pensiero comune, che non ha ben visto questo torneo, c'è chi come il Real ne ha beneficiato a livello economico, pur venendo eliminato in semifinale, e lo vorrebbe anticipare rispetto ai quattro anni di distanza dal prossimo.

Il Real Madrid ha chiesto alla FIFA di organizzare il Mondiale per Club ogni due anni

Il Real Madrid ha riscosso un enorme successo commerciale nel corso del torneo negli USA, visto che è stato il club ha venduto 25% dei biglietti e ha rappresentato la più alta media di spettatori della manifestazione. Secondo il giornale inglese The Guardian, la Casa Blanca avrebbe chiesto alla FIFA un Mondiale biennale ma l'ente che governa il calcio mondiale non ha preso in considerazione la richiesta.

Gianni Infantino ritiene che un Mondiale biennale sarebbe eccessivo, nonostante abbia preso in considerazione altre espansioni, come l'aumento del numero di club. C'è la concreta possibilità che la prossima edizione, nel 2029, veda la partecipazione di 48 club, invece dei 32 di quest'anno: in una recente uscita pubblica il presidente della FIFA ha citato Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Barcellona, Napoli e Milan come club che vorrebbe vedere nel prossimo Mondiale per Club.

Per ora, il Paris Saint-Germain è l'unica squadra europea ad avere la certezza di un posto nella prossima edizione, avendo vinto la Champions League 2024/2025: il Chelsea, campione in carica, non ha il posto garantito e dovrà competere per uno dei posti disponibili per le squadre europee e inglesi.

Anche la sede è incerta. Il Qatar si è candidato per ospitare la prossima Coppa del Mondo per Club, ma la FIFA preferirebbe un evento congiunto, simile ai prossimi Mondiali (Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026, e Marocco, Spagna e Portogallo nel 2030). Per questo motivo la candidatura del Brasile sembra avere qualche chance in più visto che si potrebbero utilizzare le strutture del Mondiale femminile del 2027.