Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, Dibu Martinez e Lucumí. Solet sempre più vicino all’Inter

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 11 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus ha il sì del Dibu Martinez che si è promesso ai bianconeri. Si cerca l'accordo con l'Aston Villa. Luciano Spalletti vuole John Lucumí del Bologna e la società è pronto ad accontentarlo, mentre c'è attesa per Sorloth con l'Atletico che aspetta. L'Inter tratta Palestra con l'Atalanta, e non ha ancora l'intesa con Provedel e con la Lazio. Lazio al centro di voci su una possibile cessione societaria, con Lotito che potrebbe vendere. Solet sempre molto gradito, con i nerazzurri vicini all'accordo con l'Udinese. Roma che segue molto da vicino Alajbegovic che piace a Gasperini, con la speranza di poter provare a portare nella Capitale Greenwood. Potrebbe tornare in Italia anche Ruggeri, che secondo il suo agente ha ricevuto il gradimento di alcuni club italiani. Milan per ora focalizzato sulla chiusura del discorso allenatore, con l'affondo per Glasner, contatti approfonditi.
Il Galatasaray pensa a Leao: pronta per il portoghese una offerta strepitosa
Negli ultimi anni il club turco si è rinforzato pescando spesso dalla Serie A. Ora nel mirino dei campioni di Turchia c'è Leao, che lascerà il Milan. Secondo rumors di mercato all'attaccante del Milan è stato offerto un quadriennale da 10 milioni netti a stagione. Leao ha ascoltato la proposta, ma preferirebbe virare verso la Premier League.
Mega offerta del Manchester City per Elliot Anderson del Nottingham Forest
Il Forest non ritiene incedibile Anderson, ma per il centrocampista che disputerà anche i Mondiali con l'Inghilterra, c'è una cifra fissata ed è altissima. Sia City che United lo hanno messo nel mirino, ma sarà la squadra guidata da Maresca probabilmente ad accaparrarselo. In Inghilterra parlano di sì del Nottingham davanti a 110 milioni.
Besiktas e Feyenoord pensano a Caprile: il portiere può lasciare la Serie A
Elia Caprile, ex Napoli, è in forza al Cagliari ed è stato uno dei migliori dell'ultima Serie A. Il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Italia. Il Besiktas e il Feyenoord hanno fatto più che un sondaggio. Il club turco guidato dall'ex Bologna Vincenzo Italiano in virtù di un allenatore italiano potrebbe essere favorito.
Greenwood piace alla Roma, il Marsiglia spara alto
La Roma vorrebbe Greenwood che è graditissimo a Gian Piero Gasperini. Non c'è al momento alcuna trattativa, anche se si sa che il calciatore ha una valutazione altissima di circa 55 milioni di euro. I giallorossi dovrebbero prima chiudere per il direttore sportivo per poi provare ad imbastire i contatti con l'OM:
Solet all'Inter, cosa manca per chiudere
Solet e l'Inter sono sempre più vicini. L'operazione sembra ben avviata con i nerazzurri che sembrano pronti ad andare incontro alle richieste dell'Udinese che si aggirano su una cifra di circa 20 milioni o poco di più. Si parla di un possibile contratto quinquennale da 2.5 milioni di euro all'anno. Sul fronte delle uscite Frattesi piace al Nottingham, ma attenzione anche al Napoli con Allegri che lo stima.
Calciomercato Juventus, Jhon Lucumí è la priorità di Spalletti per la difesa
Jhon Lucumí è il primo obiettivo della difesa per Luciano Spalletti. Il calciomercato della Juventus per il reparto arretrato punta sul 27enne colombiano del Bologna che ora sarà impegnato ai Mondiali. Ha una clausola da 28 milioni fino a metà luglio e dunque bisognerà capire gli sviluppi di un'eventuale trattativa. I bianconeri fanno sul serio per il portiere Martinez: intesa totale con il Dibu sulla base di un contratto triennale, quello che manca è l'accordo con l'Aston Villa. Si tratta per cercare di spendere il meno possibile, così come si tratta ad oltranza per Sorloth, con l'Atletico che aspetterà forse i Mondiali.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 11 giugno
Il calciomercato entra nel vivo con una serie di intrecci che promettono di infiammare l'estate. In casa Juventus, il grande colpo tra i pali sembra prendere forma: c'è già il "sì" convinto del Dibu Martinez, e ora la dirigenza lavora per trovare la quadra definitiva con l'Aston Villa sul prezzo del cartellino. Il tutto sperando di contare anche sulla volontà del giocatore. Sul fronte difensivo, Luciano Spalletti ha espresso una preferenza chiara puntando su John Lucumí del Bologna, mentre resta invece in stand-by la questione Sorloth, in attesa di capire le mosse dell'Atletico. Le cose potrebbero slittare a dopo i Mondiali.
Molto attiva anche l'Inter, impegnata su più fronti: i nerazzurri stanno trattando Palestra con l'Atalanta, cercano un'intesa con la Lazio per Provedel, il vice-Martinez, che però non sembra in discussione e provano ad avvicinarsi alle richieste dell'Udinese per Solet, un profilo che a Milano continua a piacere moltissimo.
Guardando alla Roma, i giallorossi seguono da vicino l'evoluzione per Alajbegovic e sperano di sbloccare in tempi brevi l'operazione Greenwood che resta il principale pallino di Gasperini. Da monitorare, inoltre, la pista che porta a Ruggeri: il suo agente ha fatto sapere che un ritorno in Italia è un'opzione concreta, visto il gradimento incassato da diverse squadre della nostra Serie A tra cui Roma e Juve. Infine, il Milan mette momentaneamente in pausa le questioni legate ai calciatori per concentrarsi in modo assoluto sulla panchina: la priorità è chiudere la ricerca del nuovo allenatore, con Glasner davanti a tutti