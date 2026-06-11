Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, Dibu Martinez e Lucumí. Solet sempre più vicino all’Inter

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 11 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus ha il sì del Dibu Martinez che si è promesso ai bianconeri. Si cerca l'accordo con l'Aston Villa. Luciano Spalletti vuole John Lucumí del Bologna e la società è pronto ad accontentarlo, mentre c'è attesa per Sorloth con l'Atletico che aspetta. L'Inter tratta Palestra con l'Atalanta, e non ha ancora l'intesa con Provedel e con la Lazio. Lazio al centro di voci su una possibile cessione societaria, con Lotito che potrebbe vendere. Solet sempre molto gradito, con i nerazzurri vicini all'accordo con l'Udinese. Roma che segue molto da vicino Alajbegovic che piace a Gasperini, con la speranza di poter provare a portare nella Capitale Greenwood. Potrebbe tornare in Italia anche Ruggeri, che secondo il suo agente ha ricevuto il gradimento di alcuni club italiani. Milan per ora focalizzato sulla chiusura del discorso allenatore, con l'affondo per Glasner, contatti approfonditi.