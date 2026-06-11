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Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid, l’annuncio ufficiale: “Benvenuto!”

Il Real Madrid ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: è Josè Mourinho come da tempo si era già capito. Lo Special One ritorna sulla pancina della Casa Blanca dopo l’ultima volta, datata 2013, 13 stagioni fa.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Il dado è tratto: il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Josè Mourinho come il nuovo allenatore per le prossime tre stagioni. Il tecnico portoghese, 63 anni, torna sulla panchina del club madrileno dopo 13 anni, con l'obiettivo di riportare il club ai fasti di un tempo dopo due stagioni senza trofei.

La nota ufficiale del Real Madrid: "Si unirà alla squadra dal 13 luglio"

"Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi giovedì 11 giugno e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni" si legge nel comunicato ufficiale del club, "fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato"

Mourinho e il mercato Real già aperto: Dumfries, Konaté e Bernardo Silva

Lo Special One dovrà ricostruire una squadra vincente ma può già contare su un mercato più che attivo e ben delineato grazie al rapporto, mai interrotto con Florentino Perez, presidente del Real Madrid: Mourinho ha infatti già in rosa l'ex Inter Dumfries, già ufficiale e Konaté, praticamente fatto ma per cui manca ancora l'annuncio. In più sembra davvero fatta per un terzo super colpo di mercato, Bernardo Silva.

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José Mourinho e il ritorno al Real: contratto fino al 2029

Mourinho ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e il Real ha pagato circa 15 milioni di euro di clausola rescissoria al Benfica per portarlo via, con il club portoghese che aveva annunciato l'addio dello Special One nei giorni scorsi. Dopo una stagione deludente e senza trofei Florentino Pérez ha deciso di puntare di nuovo su di lui per riportare i successi sia in Spagna sia a livello internazionale. La preparazione estiva inizierà il 13 luglio a Valdebebas quando Mourinho si unirà alla squadra. Intanto il tecnico portoghese è già atterrato a Madrid e sta seguendo da vicino il mercato.

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