Massimiliano Allegri ha firmato col Napoli: il vero segnale è nella durata del contratto

Il messaggio del presidente, Aurelio De Laurentiis, e il comunicato ufficiale della società accolgono il nuovo allenatore che s’è legato agli azzurri fino al 2029.

La nota del Napoli ufficializza Massimiliano Allegri nuovo allenatore, ha firmato fino al 2029.

Il post presidenziale è (finalmente) arrivato. Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis con un "Benvenuto Max" condiviso sui social. Quando sarà presentato? Il 14 luglio è la data prescelta. La location? Il Teatro San Carlo, così pare. Scusate il ritardo… si potrebbe dire prendendo in prestito l'espressione a un altro Max, Massimo Troisi, sia per le circostanze (la snervante attesa per la risoluzione dell'accordo col Milan) sia perché il tecnico livornese avrebbe dovuto prendere il posto di Antonio Conte già un anno fa, nell'estate del post scudetto quando sembrava che l'allenatore salentino fosse in odore di tornare alla Juventus. Poi l'uno decise di restare e l'altro – che aveva l'accordo pronto con gli azzurri – andò a San Siro, finendo malissimo una stagione iniziata sotto ben altri auspici (era perfino accreditato per competere per lo scudetto, in assenza di coppe), proseguita con guerre intestine (il rapporto pessimo con Ibrahimovic) e la disfatta del crollo in campionato costato la Champions nelle ultime giornate.

Perché De Laurentiis ha scelto proprio Allegri

A Napoli Allegri ricomincia da… quattro. Anche qui, parafrasando Troisi è facile, facile azzardare perché nell'anno del centenario, dopo la sbornia di due titoli conquistati in quattro anni, il massimo dirigente abbia scelto di affidare la sua creatura nelle mani dell'allenatore livornese: ha preferito ripartire dalle proprie certezze, a costo anche di essere impopolare (alzi, la mano chi non ha storto il muso discettando di gioco) senza buttare via tutto e ricominciare da zero come sarebbe stato accogliere Vincenzo Italiano (adesso al Besiktas, in Turchia). De Laurentiis ha optato per la continuità aziendale, ingaggiando un manager d'esperienza, che sa come si sta lassù, si gestisce la tensione e si parla ai calciatori, continua nel solco del "risultatismo" di Conte ma senza lo stesso livello di stress emotivo. Il campo e i risultati diranno se ha avuto ragione o… non ci resta che piangere.

Il contratto triennale è un segnale chiaro per il futuro

"La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029". Il comunicato del club mette un punto fermo anche a un altro aspetto: la formula dell'accordo dà un segnale molto forte di solidità e fiducia nel progetto. Allegri non ha messo nero su bianco in calce a un biennale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Quel che c'è scritto su carta (e quanto ribadito nella nota ufficiale) è chiaro: resta in panchina per 3 anni, a testimonianza della volontà di garantire stabilità piena a un'esperienza che non può vacillare o essere messa sulla graticola delle indiscrezioni dopo appena un anno. Quale squadra avrà a disposizione lo si vedrà a breve, quando il mercato potrà finalmente decollare.