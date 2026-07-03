Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan si inserisce su Gila, è sfida a Napoli e Atalanta. L’Inter punta Khalaili, su Bremer della Juve c’è il Bayern

Il Milan si inserisce nella battaglia tra Napoli a Atalanta per Mario Gila, contatti con l'agente: la Lazio valuta il difensore non meno di 30 milioni. L'Inter dopo aver chiuso Provedel a 3 milioni per i pali, avanza con forza per l'esterno destro israeliano dell'Union Saint-Gilloise Anan Khalaili, per il quale servono 25 milioni. I nerazzurri sono anche su Trevor Chalobah del Chelsea, il difensore è sulla lista pure del Como.
La Roma medita sempre su Greenwood per il quale il Marsiglia chiede 50 milioni, intanto in uscita Dovbyk può andare al Genoa. Nella Juventus Bremer non è incedibile, il brasiliano piace al Bayern Monaco ma vorrebbe restare. Tante offerte al Napoli per Vergara: il club azzurro non lo vende ed è pronto a blindarlo col rinnovo. La Fiorentina oggi incontra il Sassuolo per il centrocampista Kristian Thorstvedt, il Torino vuole il portiere del Paraguay Orlando Gill.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 3 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Calciomercato Roma, Dovbyk può andare al Genoa: lo vuole De Rossi
Mentre tratta i rinnovi di Dybala e Pellegrini, la Roma è sempre alla finestra per Mason Greenwood, per il quale serve un esborso robusto: l'attaccante inglese è valutato 50 milioni dal Marsiglia, che intanto lo tratta anche con l'Atletico Madrid. Per il reparto offensivo i giallorossi hanno sulla lista anche Nicolò Tresoldi, classe 2004 del Bruges, intanto in uscita potrebbero piazzare Artem Dovbyk al Genoa. L'attaccante ucraino è una richiesta precisa del tecnico rossoblù Daniele De Rossi, è da vedere se la Roma – che valuta il giocatore 25 milioni – è disposta ad aprire al prestito.
Inter su Khalaili, servono 25 milioni più bonus per l'Union Saint-Gilloise
Perso Marco Palestra che è finito al Chelsea, l'Inter punta adesso con forza un altro calciatore per la fascia destra: il nazionale israeliano Anan Khalaili, già nel mirino del Napoli. Gli azzurri sembrano aver allentato un po' la presa, i nerazzurri invece sono decisi e hanno preso contatti col giocatore. Per convincere l'Union Saint-Gilloise a cederlo servono 25 milioni più bonus. Per la difesa invece Ausilio punta Trevor Chalobah, per il quale il Chelsea chiede più di 30 milioni: sul 26enne c'è tuttavia forte anche il Como.
Calciomercato Milan, inserimento deciso su Mario Gila: è sfida a Napoli e Atalanta
Mario Gila è l'uomo più desiderato del calciomercato di Serie A. Il Napoli ha l'accordo da tempo col difensore spagnolo, ma non con la Lazio, che chiede 30 milioni per il difensore centrale. Sul calciatore c'è forte anche l'Atalanta, ma nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Milan. I rossoneri hanno già contattato l'agente di Gila, Alejandro Camagno. In uscita per Leao si valutano offerte dai 60 milioni in su, mentre Jashari non è sul mercato essendo pienamente nel progetto di Amorim.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 3 luglio 2026
L'Inter ha sistemato i pali con Provedel, affare chiuso con la Lazio per 3 milioni, e adesso punta per la fascia destra all'israeliano Khalaili dell'Union Saint-Gilloise. In difesa i nerazzurri contendono al Como Chalobah del Chelsea. Il Milan si è inserito con decisione su Mario Gila, unendosi ad Atalanta e Napoli nella corsa al difensore centrale della Lazio. La Roma cerca un attaccante, nel mirino Greenwood e Tresoldi, mentre in uscita Dovbyk può finire al Genoa. Sirene tedesche per lo juventino Bremer, che piace al Bayern Monaco, ma il brasiliano vuole restare a Torino. Il Napoli non cede Vergara, che ha tante richieste in Italia e all'astero: pronto il rinnovo per blindare il centrocampista.