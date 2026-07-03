Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan si inserisce su Gila, è sfida a Napoli e Atalanta. L’Inter punta Khalaili, su Bremer della Juve c’è il Bayern

Mentre tratta i rinnovi di Dybala e Pellegrini, la Roma è sempre alla finestra per Mason Greenwood, per il quale serve un esborso robusto: l'attaccante inglese è valutato 50 milioni dal Marsiglia, che intanto lo tratta anche con l'Atletico Madrid. Per il reparto offensivo i giallorossi hanno sulla lista anche Nicolò Tresoldi, classe 2004 del Bruges, intanto in uscita potrebbero piazzare Artem Dovbyk al Genoa. L'attaccante ucraino è una richiesta precisa del tecnico rossoblù Daniele De Rossi, è da vedere se la Roma – che valuta il giocatore 25 milioni – è disposta ad aprire al prestito.