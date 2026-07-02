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Messi viene perquisito col metal detector ai Mondiali e reagisce esattamente come Cristiano Ronaldo

Neanche Messi può evitare i controlli di sicurezza all’aeroporto di Miami prima della partita dei Mondiali: l’argentino viene perquisito ma si mette a ridere come aveva fatto anche Cristiano Ronaldo.
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A cura di Ada Cotugno
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Miami accoglie Leo Messi per i sedicesimi di finale dei Mondiali, ma neanche la stella assoluta dell'Argentina può evitare i rigidi controlli di sicurezza stabiliti dagli Stati Uniti per l'ingresso nel Paese: la Pulce vive in Florida da tre anni ma come tutti ha dovuto attendere in pista per essere perquisito con il metal deterctor dalle autorità, un processo che per alcune nazionali è stato estenuante e surreale, come nel caso dell'Uzbekistan di Cannavaro controllata addirittura con i cani antidroga.

Messi ha sistemato la valigia aperta sui banconi per l'ispezione e poi è stato catturato dalle telecamere mentre rideva con i suoi compagni di squadra, il tutto mentre l'intera nazionale argentina veniva perquisita attentamente sulla pista dove poco prima era atterrato il loro volo. È l'iter che tutti devono seguire per poter entrare negli Stati Uniti a giocare le partite, uno dei tanti temi di discussione di questi Mondiali. L'argentino però è arrivato ai controlli completamente a suo agio e si è messo a ridere, come aveva fatto anche Cristiano Ronaldo davanti alla sua prima perquisizione.

Messi ride mentre viene perquisito ai Mondiali

La delegazione dell'Argentina è arrivata a Miami dove domani giocherà i sedicesimi di finale contro Capo Verde, la favola di questi Mondiali. E come da protocollo tutti i giocatori dell'Albiceleste sono stati perquisiti una volta scesi dall'areo, direttamente in pista davanti agli occhi di media e curiosi che attendevano il proprio volo: gli agenti di sicurezza li hanno fatti sedere su quelle sedie di plastica e li hanno controllati con il metal detector, aprendo anche le loro valige su dei tavolini posizionati lì per l'occasione.

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Sui social è diventata virale la reazione di Messi che scoppia a ridere con i suoi compagni di squadra mentre viene perquisito. Guarda De Paul che gli indica qualcosa e comincia a sorridere, mentre il centrocampista scoppia in una grande risata mentre il suo capitano viene controllato con il metal detector: è la pratica che tutti hanno dovuto attraversare per entrare negli Stati Uniti e ormai gli argentini ci hanno fatto l'abitudine, tanto da prenderla sul ridere come era accaduto anche a Cristiano Ronaldo all'inizio del torneo.

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