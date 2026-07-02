Spagna agli ottavi, show della Roja che batte 3-0 l’Austria: Oyarzabal protagonista con una doppietta

La Spagna vola agli ottavi dopo aver battuto nettamente 3-0 l’Austria. Oyarzabal fa doppietta, Cucurella due assist. Show della Roja.

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La Spagna domina e vince contro l'Austria guadagnandosi l'accesso agli ottavi. Nel primo tempo la nazionale di Luis de la Fuente si porta in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Oyarzabal (in precedenza era stato annullato un gol a Cucurella). Nella ripresa invece è stato Porro di testa a raddoppiare e portare Yamal e compagni agli ottavi dove giocheranno contro la vincente della sfida tra Portogallo e Croazia.

La Spagna domina il primo tempo con il gol di Oyarzabal

Primo tempo a senso unico al SoFi Stadium di Los Angeles dove la Roja domina nettamente sull'Austria incapace di reagire e creare occasioni degne di note. La partita inizia con un paio di sussulti creati da Yamal prima e Dani Olmo dopo. Entrambi si portano alla conclusione ravvicinata ma senza riuscire a trovare la via del gol. Reazione Austria? Neanche per sogno. La Spagna ogni volta che si avvicina all'area avversaria sembra creare immediatamente un'occasione pericolosa. Gregoritsch di testa prova a colpire di testa su cross di Sabitzer ma l'attaccante non ci arriva.

È l'occasione più pericolosa dell'Austria che poi solo nel finale di partita si accenderà a folate. Ebbene nel mezzo la Spagna è riuscita a trovare il gol con Cucurella ma l'arbitro ha annullato per precedente carica sul portiere. Successivamente la rete arriva ed è buona e viene realizzata da Oyarzabal che mette la palla in rete su cross da sinistra dello stesso Cucurella. Prima che finisse il primo tempo poi Baena colpisce la traversa su punizione, la palla finisce incredibilmente sui piedi di Yamal che da due passi però si fa parare la conclusione da Schlager. È l'azione che chiude il primo sul punteggio di 1-0.

L’esultanza della Spagna.

La Spagna la chiude nel secondo tempo

La Spagna riparte da dove aveva lasciato con una serie di conclusioni affidate prima a Oyarzabal e poi a Rodri ma il pallone non finisce in rete. La Spagna voleva subito raddoppiare per evitare sorprese. Yamal si accende a folate e così è l'Austria a rendersi pericolosa dopo l'ingresso in campo di Kalajdzic. Quest'ultimo sul cross dalla sinistra Arnautovic porta via l'uomo e alle sue spalle stacca Kalajdzic che di testa manda alto di poco. Ma proprio quando sembrava che l'Austria potesse rientrare in partita in qualche modo, ecco che la Spagna riesce finalmente a segnare quel raddoppio che stava inseguendo da inizio secondo tempo.

L'azione da sinistra di Baena è perfetta. Quest'ultimo, dopo essere stato servito da Dani Olmo mette la palla al centro dell'area di rigore e trova la testa dell'accorrente Porro che fa 2-0. In questo modo la Roja si mette nella condizione di dover gestire il risultato anche se chiaramente non rinuncia mai ad attaccare e a costruire altre numerose azioni offensive. Nel finale l'Austria ci prova ancora con qualche occasione degna di nota ma alla fine è la Spagna a segnare ancora con Oyarzabal, autore di una doppietta, bravo a raccogliere l'assist da sinistra di Cucurella e mettere la palla in rete. La Spagna è agli ottavi contro una tra Portogallo e Croazia.