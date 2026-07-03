Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Argentina-Capo Verde in chiaro, Colombia-Ghana di notte

Egitto-Australia aprirà il programma di questo venerdì 3 luglio, alle ore 21. Nella notte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana.

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Si disputano oggi le ultime partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Si comincia alle 21 ora italiana con la partita tra l'Egitto e l'Australia. Due squadre che hanno la clamorosa opportunità di qualificarsi per gli ottavi. Diretta su DAZN. Allo scoccare della mezzanotte invece l'Argentina affronta Capo Verde, match impari ma assai affascinante. Live su DAZN e in chiaro su Rai 1. Infine, nel cuore della notte, cioè non prima delle 3:30 ci sarà invece Colombia-Ghana, con i Cafeteros largamente favoriti.

Per Egitto e Australia c'è un autentico appuntamento con la storia. Chi vince passa agli ottavi di finale. Un traguardo straordinario per chiunque lo raggiungerà. Poi in caso di successo ci sarebbe la vincente di Argentina-Capo Verde. I campioni del mondo in carica sono favoritissimi e sanno di aver un tabellone eccezionale, piuttosto morbido fino alle semifinali. Mentre nella notte sarà la volta del match tra Colombia e Ghana, due squadre che non brillano nel gioco ma che sanno di potersela giocare anche nel prossimo turno con Svizzera o Algeria. A Kansas City si parte alle 3:30.

Le partite di venerdì 3 luglio: il programma completo

A Dallas dunque alle ore 21 italiane scenderanno in campo l'Egitto e l'Australia. Mentre quando sarà mezzanotte in Italia a Miami, dove gioca con il club Leo Messi, toccherà all'Argentina, pronta a qualificarsi per gli ottavi. Ma dovrà vincere la ferma opposizione di Capo Verde del fortissimo portiere Vozinha. Nella notte a Kansas City sarà grande sfida tra la Colombia di Nestor Lorenzo e il Ghana, allenato dall'eterno Carlos Queiroz al quinto Mondiale consecutivo.

Orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Le ultime tre partite dei sedicesimi di finale si potranno seguire in diretta TV tutte su DAZN. Su Rai 1, e dunque in chiaro, sarà visibile invece Argentina-Capo Verde, la partita più attesa: i campioni del mondo contro una delle rivelazioni del Mondiale.

Venerdì 3 luglio

21:00 – Egitto-Australia: DAZN

dopo mezzanotte

0:00 – Argentina-Capo Verde: Rai e DAZN

3:30 – Colombia-Ghana: DAZN