Perché Allegri non ha ancora firmato col Napoli: a rallentare tutto è la situazione del Milan

Massimiliano Allegri è destinato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ma l’ufficialità tarda ad arrivare. A rallentare la firma è la situazione contrattuale ancora aperta con il Milan: cosa blocca l’annuncio.

Massimiliano Allegri e il Napoli sono ormai promessi sposi, ma il matrimonio non è stato ancora celebrato. Nonostante tra il tecnico livornese e il club di Aurelio De Laurentiis sia stata raggiunta da tempo un’intesa di massima per un contratto biennale, l’annuncio ufficiale continua a slittare e nelle ultime settimane ha alimentato interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

La volontà delle parti è chiara: Allegri è stato individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte e guidare il nuovo corso azzurro. L’accordo sarebbe stato definito già nei giorni successivi alla separazione tra l’allenatore e il Milan, ma resta ancora da completare l’ultimo passaggio formale prima della firma.

Il nodo principale riguarda infatti il rapporto contrattuale che lega ancora Allegri ai rossoneri. Pur essendo stato sollevato dall’incarico al termine della stagione, il tecnico è tuttora sotto contratto con il Milan. Non si è trattato di una risoluzione consensuale né di dimissioni, ma di un esonero, circostanza che rende necessario un accordo definitivo tra le parti per chiudere ogni pendenza.

Allegri-Napoli, accordo fatto ma manca la firma: ecco cosa blocca l’annuncio

La trattativa riguarda sia gli aspetti burocratici sia quelli economici, compresa l’eventuale buonuscita prevista dal contratto firmato nell’estate del 2025. Fino a quando questa situazione non verrà definita, Allegri non potrà legarsi ufficialmente al Napoli.

Nelle ultime settimane i contatti tra i vertici delle due società sono proseguiti con continuità. Da un lato il Napoli vuole accelerare per programmare al meglio la nuova stagione, dall’altro il Milan è impegnato nella riorganizzazione del proprio assetto tecnico e dirigenziale dopo i cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane.

A fare chiarezza sulla situazione è stato anche Giovanni Branchini, agente dell’allenatore, che ha ribadito come Allegri sia ancora formalmente un tesserato del Milan e che, almeno fino a pochi giorni fa, non fossero stati avviati contatti concreti per la risoluzione del rapporto. Dichiarazioni che hanno confermato come il ritardo dell’annuncio non dipenda da ripensamenti o divergenze con il Napoli, ma esclusivamente dalla necessità di sistemare gli ultimi aspetti contrattuali.

Nonostante l’attesa, in casa azzurra prevale la fiducia. De Laurentiis ha scelto Allegri come guida tecnica per il prossimo biennio e non sembrano esserci alternative all’orizzonte. Il Napoli è convinto di poter chiudere l’operazione in tempi brevi e resta in attesa del via libera definitivo.

Salvo clamorosi colpi di scena, quindi, la questione non riguarda il “se”, ma soltanto il “quando”. Una volta conclusa la separazione dal Milan, Allegri potrà firmare il contratto e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura alla guida degli azzurri.