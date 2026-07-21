Allegri salta gli allenamenti del Napoli, rinviata anche la presentazione ai tifosi: cambia il programma

Massimiliano Allegri non ha diretto le due sedute del Napoli nel ritiro di Dimaro a causa di un leggero stato influenzale. Rinviata anche la presentazione dell’allenatore e del suo staff tecnico davanti ai tifosi prevista in serata.

Un imprevisto ha modificato il programma del ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Massimiliano Allegri non ha diretto le due sedute di allenamento previste nella giornata di martedì 21 luglio e ha dovuto rinunciare anche all'atteso incontro serale con i tifosi. Il nuovo allenatore azzurro è stato fermato da un leggero stato influenzale, probabilmente favorito dagli sbalzi di temperatura registrati durante questi primi giorni di preparazione in Trentino.

Il livornese non si è presentato alla SKI.IT Arena né per la sessione mattutina né per quella pomeridiana. La squadra ha comunque svolto regolarmente il lavoro programmato, affidandosi agli altri componenti dello staff tecnico del Napoli. Nel pomeriggio gli azzurri hanno effettuato una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni atletiche, proseguendo la preparazione in vista della prima amichevole dell'estate.

Perché è stata rinviata la presentazione di Allegri ai tifosi del Napoli

Le condizioni dell'allenatore hanno costretto il club a modificare anche il programma degli eventi organizzati a Dimaro. Alle 21:00, nell'Area Eventi della località trentina, era infatti prevista la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff davanti ai sostenitori azzurri.

La serata è stata però annullata proprio a causa dello stato influenzale del tecnico. L'appuntamento non è stato cancellato definitivamente, ma sarà riprogrammato nei prossimi giorni. Il Napoli non ha ancora comunicato la nuova data in cui Allegri e i suoi collaboratori saliranno sul palco per incontrare i tifosi.

Non si trattava, dunque, della presentazione dell'intera squadra, che resta invece fissata per la serata di sabato 25 luglio. L'evento rinviato era dedicato all'allenatore e al gruppo di lavoro che lo accompagnerà nella sua prima stagione sulla panchina della formazione partenopea.

Il contrattempo arriva alla vigilia del primo test precampionato. Mercoledì 22 luglio difatti il Napoli affronterà l'Arezzo in amichevole, con calcio d'inizio previsto alle 18:00. La mattina la squadra dovrebbe sostenere anche una seduta di rifinitura. Resta ora da capire se Allegri avrà già superato l'influenza e potrà tornare in campo per guidare personalmente i suoi giocatori.

Il Napoli resterà a Dimaro Folgarida fino al 27 luglio. La seconda amichevole è in programma domenica 26 contro la Carrarese, prima della partenza dalla Val di Sole e della prosecuzione della preparazione estiva.