Allegri commosso a Napoli: “Ricordo la telefonata di De Laurentiis a mezzanotte quando ero alla Juve”

Durante la conferenza di presentazione da allenatore del Napoli, c’è stato un momento di commozione per l’allenatore partenopeo Massimiliano Allegri.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli c'è stato un momento di autentica commozione da parte dell'allenatore livornese, che rispondendo a una domanda sui precedenti rapporti con Aurelio De Laurentiis ha ricordato un episodio relativo a una partita, ricordando soprattutto la madre.

La telefonata di De Laurentiis a mezzanotte

Domande a raffica per Allegri, che al Teatro San Carlo è stato presentato ufficialmente come tecnico del Napoli. L'ex di Juve e Milan sul finire riceve una duplice domanda. Una sul simbolo che il club ha scelto per il Centenario, il Corsiero del Sole, un cavallo, e i cavalli sono una delle passione di Allegri che con la sua proverbiale ironia livornese dice: "Sì, il Corsiero l'ho notato subito". Poi ha parlato dei sui rapporti con De Laurentiis ed evocando una telefonata di tanti anni fa dice: "Con il presidente ci conosciamo da tanti anni. Ricordo una telefonata di De Laurentiis quando allenavo la Juventus, prima di una partita di Champions League con il Borussia Dortmund. Mi chiamò a mezzanotte".

La commozione di Allegri nel ricordo della madre

In quel momento si commuove Allegri. Il momento è lampante. Allegri poi tira fuori i suoi sentimenti, spiegando che in quel momento (quello della telefonata) la madre non stava bene. "Mi sono commosso perché quella fu una serata in cui mia madre non stava bene". Poi si riparte, con De Laurentiis che rompe il ghiaccio chiedendogli l'oggetto di quella telefonata, il tema era l'acquisto di un cavallo. Allegri lo dice simpaticamente: "Mi chiese se volevo comprare un cavallo, ma io gli dissi di no".

Allegri ha confermato che con De Laurentiis ha un rapporto storico e in passato è stato già contatto dal presidente del Napoli, che ha ribadito i contatti del passato: "Quando ho sentito che l'allenatore in carica non era più motivato, mi sono guardato attorno e ho contatto Max come altri allenatori, come fanno anche tutti i direttori sportivi".

Il mercato e il modulo del Napoli, le parole di Allegri

Allegri durante la conferenza stampa non ha voluto parlare del modulo che adotterà con il Napoli, facendo capire però che ha tanti giocatori duttili e potrà variare di partita in partita. Non ha toccato l'argomento mercato, dicendo comunque di voler valutare tutti i calciatori, inclusi Lukaku e De Bruyne. Riguardo i portieri invece ci sarà una gerarchia precisa, con un titolare e una ‘riserva', che avrà comunque modo di giocare almeno una quindicina di partite.